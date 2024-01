Riabilitazione. "1 posto per dirigente, ma che intenzione ha l'ASL FG per le prove selettive/preselettive?"

L’Ordine dei Fisioterapisti della provincia di Foggia ha inviato all’ASLFG una richiesta di aggiornamento sul bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area della Riabilitazione pubblicata sul BURP n. 125 del 03.09.2020 con scadenza il 16.11.2020.

Nonostante il lasso di tempo intercorso, sul quale certamente ha inciso la ben nota emergenza pandemica da Covid19, allo stato, però, non è dato sapere che intenzione abbia la ASL FG con riferimento all’indizione delle prove selettive/preselettive per dare corso all’assegnazione, all’esito, del posto messo a concorso.

Appare evidente il danno per l’intera categoria dei Professionisti Sanitari dell’Area della Riabilitazione, i cui diritti di avere finalmente un Dirigente di Area (come già accade per la ASL Taranto, la ASL BAT e presto per la ASL BA), sono rimasti purtroppo ed immotivatamente compressi.

L’Ordine dei Fisioterapisti ha inviato la ASL FG a voler dare riscontro circa le determinazioni cui intende giungere la struttura Sanitaria, ovverosia dare corso alla fissazione delle prove selettive/preselettive per il bando di concorso in oggetto o, alternativamente, emettere un provvedimento di decadenza del predetto bando conseguenzialmente provvedendo all’indizio di altro in tempi rapidi, stante la necessità e l’opportunità di dotare in pianta organica stabile la figura del Dirigente delle Professioni Sanitarie di Area della Riabilitazione.

Lo dice in una nota Giulio Conticelli, Presidente dell’Ordine della professione sanitaria di Fisioterapista della provincia di Foggia.