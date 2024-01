FOGGIA – Pauroso incidente sulla superstrada Foggia – Candela. Un articolato si è ribaltato finendo nell’altra corsia. Sul posto sono giunti la polizia stradale e gli operatori dell’Anas.

Lo scontro è avvenuto in direzione del capoluogo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il conducente del tir è rimasto schiacciato nell’abitacolo tra le lamiere.

Trasportato a bordo di un’ambulanza della rete emergenza-urgenza, sarebbe in gravissime condizioni

A causa di un incidente, la carreggiata in direzione Matera della SS 655 “Bradanica” è provvisoriamente chiusa, in corrispondenza del comune di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.

Il sinistro, avvenuto al km 21,000, ha coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi ha invaso la carreggiata.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.