Terribile incidente tra Foggia e Candela, tir si ribalta e abbatte il guardrail (foto)

Il traffico è fermo dalla 15:30 lungo la Statale 655 ‘Bradanica’ tra Foggia e Candela, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Deliceto, nel territorio di Ascoli Satriano. Attualmente, le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, che è intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle squadre dell’Anas, impegnate nel ripristino della circolazione.

Un camionista, alla guida di un tir, si è ribaltato su un fianco abbattendo il guardrail e terminando la corsa nel senso opposto di marcia. Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto, e il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo del veicolo pesante, è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del servizio emergenza-urgenza.

Le sue condizioni sono segnalate come gravissime.

A causa dell’incidente, il traffico è interrotto in entrambe le direzioni. All’interno dell’area del sinistro, delimitata da un nastro segnaletico bianco e rosso, le operazioni di soccorso sono in corso con l’intervento degli uomini del 115. La carreggiata in direzione Matera è temporaneamente chiusa al traffico.

Lo riporta foggiatoday.it.

