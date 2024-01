FOGGIA – Tragico incidente sulla superstrada Foggia-Candela un articolato si ribalta finendo nell’altra corsia: purtroppo il conducente è morto.

Sul posto la polizia stradale e gli operatori dell’Anas. L’incidente è avvenuto in direzione Foggia in prossimità dello svincolo per Deliceto sulla ‘Bradanica’, in corrispondenza di Ascoli Satriano al km 21,000.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: sul luogo dell’impatto anche i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas per il ripristino della circolazione.

Il camion ha abbattuto il guardrail invadendo la carreggiata opposta.

L’autotrasportatore alla guida del mezzo è rimasto schiacciato tra le lamiere dell’abitacolo.

Trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza della rete emergenza-urgenza del 118, le sue condizioni erano già disperate. Purtroppo è deceduto subito dopo in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate.

Il traffico è ancora bloccato in entrambe le direzioni. Gli uomini del 115 per la rimozione del tir. La carreggiata in direzione Matera è provvisoriamente chiusa al traffico.