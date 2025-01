“La Mafia spiegata a scuola”. Il dottor Laronga a Manfredonia. Riflessioni di una giornata particolare

La Mafia spiegata a scuola

Riflessioni di una giornata particolare

Non era facile spiegare che cosa è la Mafia ai ragazzi, ma il dott. Antonino Laronga, ospite dell’IPEOA M. Lecce, sede di Manfredonia e della scuola media Ungaretti-Calcutta sempre di Manfredonia, ha saputo dialogare con semplicità agli alunni dei due istituti, ricordando cosa rappresenta e come nasce questo pericoloso fenomeno.

Il dott. Laronga, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, da vent’anni è in prima linea contro la criminalità organizzata del territorio ed è l’autore del volume “La Quarta Mafia”.

Nel libro ha saputo palesare una sequela di avvenimenti e di fatti che hanno intorbidito la Capitanata.Con parole semplici, chiare e dirette, il magistrato ha delineato un quadro inquietante fatto di omicidi, estorsioni e rapimenti. Ma il suo lavoro lo ha narrato di fronte a una platea che vive in una realtà vicina a certi scenari. I tentacoli della piovra sono lunghi e nel discorso ha cercato di mettere in guardia i giovani auditori, affinché imparino a riconoscere la mafia in tutte le sue sfaccettature e manifestazioni, dalle più elementari a quelle più eclatanti, da quelle più nascoste e per questo, insidiose, a quelle che si insinuano nei colletti bianchi e nella cosa pubblica.

Ci dice il prof. Luigi Talienti: “il libro contribuisce a disvelare l’origine, l’evoluzione e gli assetti attuali di un fenomeno criminale complesso e pericoloso, raccontato come non è stato mai fatto, attraverso anni di vicende di sangue tratte da fonti giudiziarie e da documenti investigativi. Contrabbando, narcotraffico, estorsioni, omicidi commessi con ferocia brutale”.

Ma l’IPEOA M. Lecce ha sempre avuto come obiettivi il rapporto con il territorio, fatto di sinergia e di presenza fattiva, ma soprattutto quella collaborazione con le scuole medie inferiori del Gargano per assicurare quella transizione fluida che è un valore aggiunto nell’apprendimento. A tale proposito: “La collaborazione con il collega dirigente prof. Francesco Di Palma della scuola media di primo grado Ungaretti-Calcutta è importante perché – aggiunge il prof. Talienti – assicura quella continuità verticale che si realizza collegando le classi terminali e iniziali di diversi ordini di scuola, concentrando cosìun processo sull’organizzazione dei contenuti in modo che si sviluppino in modo logico e coeso durante tutto il percorso educativo,proprio in questo periodo particolare dell’anno, dove gli alunni delle scuole medie inferiori devono fare scelte fondamentali per l’orientamento e per il proprio futuro. Inoltre vorrei ringraziare il dott. Laronga per la sua cordiale disponibilità che fa emergere un supplemento d’anima al servizio dei giovani”.

Per mutuare le parole del dirigente prof. Talienti, la manifestazione di oggi si inserisce in quelle iniziative dove la scuola diventa protagonista ed attore principale, in una comunità didattica che va oltre il tempo curriculare per affrontare temi essenziali e decisivi.

In ultimo vogliamo riportare una frase della prefazione di don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera: “Questo è un libro prezioso, come tutti gli scritti che affrontano un tema ancora inesplorato…”