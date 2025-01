Una grandissima reazione dei Neri non basta. Sconfitta esterna per la Cestistica Lo scrittore Cesare Balbo afferma: “Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”. Questa sera, la Cestistica San Severo incassa una sconfitta per 82-75, ma abbandona il parquet emiliano con la consapevolezza di aver combattuto fino all’ultimo contro un’Orasì Ravenna sostenuta dal calore del proprio pubblico. Una gara inizialmente equilibrata, in cui nessuna delle due squadre sembrava in grado di imporre la propria supremazia, ha preso una piega decisa nel secondo tempo. Dopo l’intervallo lungo, San Severo vive un blackout offensivo di circa sei minuti, incassando un parziale pesante che pare insormontabile. Eppure, nel momento di maggiore difficoltà, i pugliesi reagiscono con carattere, guidati da un eccellente Bugatti, autore di una prestazione maiuscola (così come tutto l’organico giallonero non al meglio in quanto a condizione fisica). La rimonta porta la Cestistica a un passo dall’impresa, fino al -3 senza però completare l’opera, lasciando il referto rosa ai padroni di casa.

Dante Alighieri scrive: “Non abbiate paura; il nostro destino non può esserci tolto, è un dono.” Proprio nella città che custodisce le spoglie del Sommo Poeta, San Severo mostra che, anche di fronte a una sconfitta, il proprio destino resta pienamente nelle sue mani. Questa battuta d’arresto, seppur dolorosa, offre ai giovani dell’Allianz Pazienza una preziosa lezione: ogni errore è un passo verso la maturità, ogni ostacolo un’opportunità di crescita. Ora è fondamentale guardare avanti. Il prossimo appuntamento vede la Cestistica impegnata in un’altra trasferta, sul parquet di Piombino, un’occasione ideale per rialzarsi e dimostrare nuovamente il proprio valore. Forza, Cestistica! Siamo certi che saprai trasformare ogni caduta in un trampolino verso il successo.

L’INIZIO DEL MATCH – Gay, Brigato, Ferrari, Crespi e Dron per l’Orasì Ravenna Bandini, Mobio, Igbanugo, Bugatti, Gherardini per l’Allianz Pazienza. La gara si apre con i punti dei padroni di casa, che trovano il canestro grazie a Gay, Brigato e Dron. I gialloneri rispondono prontamente con quattro punti di Bugatti, Igbanugo e i due firmati da Bandini, abile a concretizzare dopo tre rimbalzi offensivi conquistati dai pugliesi. Il tabellone segna 8-8 dopo cinque minuti di gioco, testimoniando un avvio di partita equilibrato. Le due squadre mostrano però fasi alterne di gioco: Ravenna si affida alla solidità dei suoi pivot per costruire canestri agevoli, mentre San Severo cerca insistentemente il tiro dalla lunga distanza, trovando però le difese ben organizzate dei giocatori ravennati. A complicare le cose per coach Bernardi arriva il secondo fallo personale di Gherardini, situazione che ricorda la sua recente difficoltà contro Sant’Antimo. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, cercando di valorizzare i rispettivi punti di forza: la buona capacità di ripartenza dell’Orasì da una parte e la precisione reattiva dell’Allianz Pazienza dall’altra. Il primo quarto si chiude sostanzialmente in equilibrio, con un lieve vantaggio a favore dei giallorossi: 21-18. Abati Toure realizza con precisione un 2/2 dalla lunetta, segnando il suo quarto punto personale e portando i dauni a -1 rispetto a Ravenna. Il vantaggio diventa un temporaneo +1 grazie all’eccellente canestro di Pellicano, ma la seconda tripla di Casoni, già a quota 10 punti, ribalta nuovamente il punteggio sul 24-22. La Cestistica, che introduce la novità del doppio playmaker in campo, resta pienamente in partita, seguendo con grande attenzione le indicazioni di coach Massimo Bernardi, ex della serata insieme a Tommaso De Gregori. Ravenna, intanto, commette tre infrazioni di squadra nei primi tre minuti del secondo quarto, contro l’unica di San Severo. Nonostante ciò, i romagnoli approfittano di alcune disattenzioni e, con un paio di azioni efficaci, tentano un mini-allungo sul 31-26. Coach Bernardi decide quindi di fermare il gioco per concedere ai suoi uomini un momento di respiro e riordinare le idee. I gialloneri, pur penalizzati da alcune ingenuità sotto canestro e uno 0/4 pesante dalla lunga distanza, mantengono vivo l’incontro grazie a un atteggiamento combattivo e mai arrendevole, sebbene ci sia da considerare la voglia dell’avversario. Petrushevski riduce leggermente lo svantaggio con due tiri liberi, ma Brigato, con la mano ancora calda, infila una tripla che manda San Severo sul -7 distanza che, grazie ai 2+1 di Gherardini, la tripla di Bugatti, l’arresto e tiro di Pellicano, prova ad assottigliarsi fino al 43-36 del secondo quarto.

LA RIPRESA – Pronti, via! Gay sigla il massimo vantaggio per Ravenna, portando i padroni di casa sul +9 (45-36), mentre Brigato continua a spingere sull’acceleratore. La Cestistica, nei primi tre minuti dall’inizio del terzo quarto, resta a secco di punti. Sul punteggio di 50-36, coach Massimo Bernardi è costretto a interrompere il gioco con un timeout, poiché San Severo non è rientrata in campo con la giusta determinazione. I pugliesi, infatti, non solo non segnano alcun punto nei primi quattro minuti, ma subiscono un parziale devastante di 10-0. Un avvio disastroso che si potrebbe rivelarsi deleterio, soprattutto in una partita così delicata contro una squadra che, fino alla precedente frazione, pur in vantaggio, non aveva mai trasmesso la sensazione di controllare realmente l’incontro. Bugatti scuote finalmente il tabellone con la sua seconda tripla personale, la seconda anche per la squadra (un dato alquanto significativo), ma l’ondata di entusiasmo di Ravenna non si arresta. I padroni di casa continuano a macinare gioco e punti, mantenendo un ritmo incalzante mentre i dauni lentamente provano a risucchiare qualcosa. Nell’economia della gara sanseverese, questa frazione potrebbe pesare in maniera significativa, e non poco, sulle sorti finali dell’incontro: 68-53. Cane si impone sotto il ferro, siglando il 68-55, e Igbanugo lo segue accorciando ulteriormente le distanze. La rimonta sembra possibile, tanto che coach Gabrielli opta immediatamente per tre sostituzioni, consapevole che Ravenna ha già subito rimonte significative in stagione. I segnali di allarme per i padroni di casa si intensificano con la tripla di Bugatti, che porta i pugliesi sul -8. Dopo un terzo quarto giocato a ritmo ridotto, l’Allianz Pazienza alza finalmente i giri del motore, iniziando a far tremare l’avversario. La squadra aumenta l’intensità offensiva e cerca di stringere le maglie difensive, dimostrando di voler rimettere in discussione il risultato. Tuttavia, questa energia non si rivela costante e, a metà del quarto periodo, Ravenna riconquista un rassicurante +10. Nell’azione successiva: Crespi sbaglia incredibilmente una schiacciata a pochi centimetri dal canestro, e Bugatti, lasciato colpevolmente solo, infila una tripla dalla lunghissima distanza, riaccendendo le speranze dei dauni. Quello che sembrava un risultato scontato nella frazione precedente si trasforma ora in una sfida vibrante e incerta. Nonostante il vantaggio dell’Orasì, la partita si riapre. Con un 1/2 dalla lunetta, Bugatti accorcia nuovamente le distanze, portando il punteggio sul 74-66 e poi sul 74-68. Tuttavia, nei momenti decisivi, i Neri sprecano qualche possesso di troppo, lasciando che Ravenna, si porti avanti. Sembra finita, non lo è. Pellicano, da lontanissimo, trova il -5, Casoni sfrutta il tabellone e fa 78-71 così come Gherardini: 78-73 e Pellicano 78-75, ma non è in grado di fare fallo e l’Orasì in contropiede sigla l’80-75 che, dopo gli ultimi secondi, diventa 82-75. Punteggio conclusivo.

IN PROGRAMMA – La complessità del nostro campionato si manifesta anche attraverso un calendario lungo e impegnativo, anche da un punto di vista logistico. Da giovedì a domenica, la Cestistica San Severo affronta la seconda trasferta consecutiva, questa volta in Toscana. L’appuntamento è contro Piombino, con palla a due fissata per domenica 21 gennaio alle ore 18. Una sfida importante che richiede concentrazione e determinazione per affrontare al meglio un avversario sempre temibile, soprattutto sul proprio campo.

FOTO: Ufficio Stampa Ravenna

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo