“Affurtcàmece i màneche”: Manfredonia risponde alla violenza a Taràssaco "con la forza della solidarietà"

MANFREDONIA – Un gesto vile, ignobile e violento ha segnato l’inizio del nuovo anno, lasciando una ferita profonda non solo a chi lo ha subito direttamente, ma all’intera comunità cittadina. L’attentato con una bomba carta che ha distrutto il locale Taràssaco non è stato soltanto un attacco a un’attività commerciale, ma un colpo inferto al lavoro onesto, al coraggio di chi ogni giorno prova a costruire futuro e dignità nonostante mille difficoltà.

Eppure, da quella ferita è nata una risposta forte, autentica, corale. Una risposta che ha il sapore della dignità e della vicinanza concreta.

L’idea prende forma il mattino successivo all’attentato, durante una telefonata tra amici, tra Massimo e Gesuele.

A raccontarlo è chi ha vissuto in prima persona quei momenti: “Bisogna organizzare qualcosa – è stato detto – una cena solidale per stare vicini a chi ha subito questo attacco e per far capire che la città è presente. Chi tocca una persona perbene, un imprenditore che dà lavoro e prova a creare benessere per la propria famiglia e i propri dipendenti, tocca tutti noi”.

L’ispirazione arriva dalla Sardegna, da un’antica tradizione di solidarietà chiamata “Sa Paradura”, in cui una comunità si stringe attorno a un pastore colpito dalla sfortuna donandogli pecore per ricostruire il gregge. Un gesto semplice ma potentissimo, capace di rafforzare legami sociali ed economia solidale.

A Manfredonia quell’idea prende un nome tutto suo: “Affurtcàmece i màneche”, rimbocchiamoci le maniche. E così la città si muove davvero.

La cena solidale diventa un’onda inaspettata di partecipazione e calore umano: ai tavoli siedono persone di ogni estrazione sociale, professionale e appartenenza politica. Volti diversi, uniti dallo stesso messaggio: Manfredonia non si piega alla violenza.

Un momento carico di emozione, sottolineato dalle parole di Tommaso Rinaldi, fratello di Massimo, visibilmente commosso: “Quello che è successo ci ha colpiti duramente, ma ciò che abbiamo visto in questi giorni ci ha restituito forza e speranza. Questa non è solo solidarietà verso Massimo o la nostra famiglia, è una presa di posizione chiara: Manfredonia è fatta di persone perbene che non si lasciano intimidire. Sapere di non essere soli ci dà il coraggio di andare avanti.”

Parole semplici, sincere, che raccontano più di ogni analisi quanto sia importante sentirsi parte di una comunità viva. “Vedere persone sorridenti, felici di esserci, unite solo dal desiderio di fare del bene, ha fatto davvero bene al cuore. È stata una serata bellissima, che non dimenticheremo.”