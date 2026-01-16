Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

17 Gennaio 2026 - ore  12:37

CALEMBOUR

17 Gennaio 2026 - ore  11:24

Carnevale di Manfredonia, la festa torna in piazza: al via la 72ª edizione

PRESENTAZIONE Carnevale di Manfredonia, la festa torna in piazza: al via la 72ª edizione

Le Grandi Parate si svolgeranno domenica 15 febbraio, martedì 17 febbraio e sabato 21 febbraio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Manfredonia

MANFREDONIA – Colori, musica ed emozioni tornano a riempire le piazze della città. L’Amministrazione comunale annuncia ufficialmente l’avvio della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, una delle manifestazioni più sentite e identitarie del territorio, pronta a restituire alla comunità il suo tradizionale spirito di festa e condivisione.

L’apertura ufficiale è in programma sabato 17 gennaio, in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 20, con musica dal vivo e intrattenimento. Un ritorno simbolico e concreto alla dimensione della festa di piazza, cuore pulsante di una tradizione che da oltre settant’anni accompagna la storia cittadina.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma un autentico patrimonio collettivo, capace di unire generazioni diverse e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Strade e spazi urbani torneranno a essere luoghi di incontro, socialità e creatività, animati da famiglie, bambini, giovani e visitatori, protagonisti di un’esperienza condivisa che valorizza la partecipazione attiva e la cultura popolare.

Al centro della manifestazione ci saranno, come sempre, i veri protagonisti del Carnevale: i bambini e i ragazzi degli Istituti Comprensivi, impegnati nella tradizionale Sfilata delle Meraviglie, le associazioni cittadine coinvolte nei gruppi mascherati e gli artigiani cartapestai sipontini, già al lavoro nella realizzazione dei carri allegorici, espressione di creatività, impegno e sapere artigianale.

Le Grandi Parate si svolgeranno domenica 15 febbraio, martedì 17 febbraio e sabato 21 febbraio, appuntamenti clou di un calendario ricco di eventi, spettacoli e iniziative che accompagneranno l’intera durata della manifestazione. Un programma pensato per rafforzare l’immagine di Manfredonia come città viva, accogliente e culturalmente dinamica, capace di attrarre pubblico e valorizzare le proprie tradizioni.

Manfredonia è pronta a festeggiare: dal 17 gennaio il Carnevale torna a essere espressione viva dell’identità cittadina, una festa che appartiene alla comunità e a tutti coloro che la vivono e la amano.

1 commenti su "Carnevale di Manfredonia, la festa torna in piazza: al via la 72ª edizione"

  1. Ed ecco che ritorna la festa che più rappresenta, da decenni, questa città e la quasi totalità della sua gente…….

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO