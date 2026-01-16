Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

16 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

16 Gennaio 2026 - ore  09:42

Home // Attualità // "Carnival Tour, viaggio nei carnevali del Sud!": il Carnevale come non te l'hanno mai raccontato

"CARNIVAL TOUR" STATOQUOTIDIANO.IT “Carnival Tour, viaggio nei carnevali del Sud!”: il Carnevale come non te l’hanno mai raccontato

I carnevali più suggestivi di Puglia e Molise diventano protagonisti su StatoQuotidiano con "Carnival Tour, viaggio nei carnevali del Sud!"

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Attualità // Capitanata //

I carnevali più suggestivi di Puglia e Molise diventano protagonisti su StatoQuotidiano con “Carnival Tour, viaggio nei carnevali del Sud!”, la nuova trasmissione televisiva scritta e diretta da Vincenzo Moccia, con Stefania Consiglia Troiano, Mattia Gelsomino, Daniele Catalano e Antonio Troiano.

Maschere colorate, carri allegorici, musica popolare e antichi rituali: il programma accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle tradizioni carnevalesche più affascinanti del Sud Italia, raccontando storie che affondano le radici nella memoria storica e nell’identità dei territori.

Dal taglio narrativo e culturale, Carnival Tour attraversa borghi e città dove il Carnevale non è soltanto festa, ma memoria collettiva e racconto popolare. Ogni puntata è dedicata a un evento simbolo, valorizzando non solo lo spettacolo visivo, ma anche il lavoro e le testimonianze di chi rende possibile la manifestazione: artigiani, figuranti, musicisti e associazioni locali.

In Puglia, l’attenzione si concentra su carnevali storici come quello di Putignano, tra i più antichi d’Europa, e su quelli di Torremaggiore e Manfredonia. Il viaggio prosegue poi in Molise, una regione dove il Carnevale conserva un forte valore simbolico e antropologico, con un approfondimento dedicato al celebre Carnevale di Larino.

Attraverso immagini suggestive, testimonianze dirette e approfondimenti storici, la trasmissione restituisce al Carnevale il suo significato più autentico: non solo divertimento, ma espressione viva di cultura, identità e comunità. Una narrazione che invita a riscoprire il Sud Italia con occhi nuovi, celebrando la ricchezza delle sue tradizioni e il legame profondo tra festa e territorio.

