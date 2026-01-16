Sabato 17 gennaio torna in Capitanata uno degli eventi più attesi dell’inverno per gli appassionati di natura e birdwatching: il censimento delle gru svernanti (Grus grus), un’attività di monitoraggio scientifico aperta anche alla partecipazione dei volontari.

Da oltre 25 anni, il Centro Studi Naturalistici conduce il monitoraggio delle gru in Puglia settentrionale, registrando un aumento costante delle presenze, che ha reso la Capitanata uno dei principali siti di svernamento della specie in Italia. Le principali aree di svernamento sono tre, due delle quali situate nelle Paludi del Golfo di Manfredonia, zona umida protetta di rilevanza europea.

Il censimento è un esempio di scienza partecipata, permettendo ai cittadini di affiancare i ricercatori sul campo e contribuire concretamente alla raccolta dei dati. Il momento più suggestivo è al tramonto, quando le gru rientrano in volo verso i dormitori notturni nei prati adiacenti alle paludi.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 presso l’Oasi Laguna del Re, zona umida costiera ripristinata grazie a un progetto europeo e insignita della Menzione Speciale al Premio del Paesaggio 2023, del Premio Sviluppo Sostenibile 2025 e recentemente apprezzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo un breve incontro introduttivo, i partecipanti saranno guidati verso i punti di osservazione esterni all’Oasi. L’attività si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30, con possibilità di visitare l’oasi già dalle ore 9.00.

L’iniziativa, aperta a tutti, offre un’occasione unica per vivere un pomeriggio all’aria aperta, conoscere da vicino una specie simbolo delle zone umide e contribuire alla ricerca scientifica e alla conservazione della biodiversità in uno dei contesti naturalistici più importanti della Puglia.