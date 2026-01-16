Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

"SENO NON ZONA EROGENA" // Accuse di abusi sul lavoro archiviate: «Sotto il seno non è zona erogena»
16 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

REVENGE PORN // Portavano il telefono in riparazione, ragazze vittime di revenge porn
16 Gennaio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Ambiente // Censimento delle gru in Capitanata: volontari e ricercatori insieme nelle paludi sipontine

GRU CAPITANATA Censimento delle gru in Capitanata: volontari e ricercatori insieme nelle paludi sipontine

Sabato 17 gennaio torna in Capitanata uno degli eventi più attesi dell’inverno per gli appassionati di natura e birdwatching

Censimento delle gru in Capitanata: volontari e ricercatori insieme nelle paludi sipontine

Censimento delle gru in Capitanata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Ambiente // Capitanata //

Sabato 17 gennaio torna in Capitanata uno degli eventi più attesi dell’inverno per gli appassionati di natura e birdwatching: il censimento delle gru svernanti (Grus grus), un’attività di monitoraggio scientifico aperta anche alla partecipazione dei volontari.

Da oltre 25 anni, il Centro Studi Naturalistici conduce il monitoraggio delle gru in Puglia settentrionale, registrando un aumento costante delle presenze, che ha reso la Capitanata uno dei principali siti di svernamento della specie in Italia. Le principali aree di svernamento sono tre, due delle quali situate nelle Paludi del Golfo di Manfredonia, zona umida protetta di rilevanza europea.

Il censimento è un esempio di scienza partecipata, permettendo ai cittadini di affiancare i ricercatori sul campo e contribuire concretamente alla raccolta dei dati. Il momento più suggestivo è al tramonto, quando le gru rientrano in volo verso i dormitori notturni nei prati adiacenti alle paludi.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 presso l’Oasi Laguna del Re, zona umida costiera ripristinata grazie a un progetto europeo e insignita della Menzione Speciale al Premio del Paesaggio 2023, del Premio Sviluppo Sostenibile 2025 e recentemente apprezzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo un breve incontro introduttivo, i partecipanti saranno guidati verso i punti di osservazione esterni all’Oasi. L’attività si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30, con possibilità di visitare l’oasi già dalle ore 9.00.

L’iniziativa, aperta a tutti, offre un’occasione unica per vivere un pomeriggio all’aria aperta, conoscere da vicino una specie simbolo delle zone umide e contribuire alla ricerca scientifica e alla conservazione della biodiversità in uno dei contesti naturalistici più importanti della Puglia.

1 commenti su "Censimento delle gru in Capitanata: volontari e ricercatori insieme nelle paludi sipontine"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO