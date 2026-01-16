“Chi fermerà la musica”, la scuola Murialdo festeggia 40 anni con un musical al Teatro Giordano

Appuntamento mercoledì 21 gennaio. Spettacolo originale scritto da Paolo Citro; regia di Renella e Lisena. Ingresso su invito.

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Murialdo” di Foggia celebra i 40 anni con il debutto del musical “Chi fermerà la musica”, in programma mercoledì 21 gennaio al Teatro Umberto Giordano.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la AMA – Accademia Nazionale Musical Art di Paolo Citro. La scuola ricostruisce un percorso artistico avviato negli ultimi anni e legato anche all’indirizzo musicale, ricordando precedenti produzioni come “Mamma Mia!”, “Notre Dame de Paris” e “La Bella e la Bestia”, con orchestra dal vivo dell’istituto.

Per il quarantesimo anniversario, l’istituto punta su un’opera originale: testo di Paolo Citro, regia di Alessandro Renella e Angela Lisena. Lo spettacolo viene presentato come un viaggio pop-rock nella storia della musica italiana e internazionale, con protagonisti gli studenti.

La dirigente scolastica Roberta Procaccini sottolinea il valore inclusivo e formativo dell’esperienza e il collegamento ai laboratori finanziati con fondi Next Generation EU. Ingresso per invito.