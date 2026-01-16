Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

"SENO NON ZONA EROGENA" // Accuse di abusi sul lavoro archiviate: «Sotto il seno non è zona erogena»
16 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

REVENGE PORN // Portavano il telefono in riparazione, ragazze vittime di revenge porn
16 Gennaio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // “Chi fermerà la musica”, la scuola Murialdo festeggia 40 anni con un musical al Teatro Giordano

MURIALDO FOGGIA “Chi fermerà la musica”, la scuola Murialdo festeggia 40 anni con un musical al Teatro Giordano

Appuntamento mercoledì 21 gennaio. Spettacolo originale scritto da Paolo Citro; regia di Renella e Lisena. Ingresso su invito.

“Chi fermerà la musica”, la scuola Murialdo festeggia 40 anni con un musical al Teatro Giordano

“Chi fermerà la musica”, la scuola Murialdo festeggia 40 anni con un musical al Teatro Giordano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Appuntamento mercoledì 21 gennaio. Spettacolo originale scritto da Paolo Citro; regia di Renella e Lisena. Ingresso su invito.

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Murialdo” di Foggia celebra i 40 anni con il debutto del musical “Chi fermerà la musica”, in programma mercoledì 21 gennaio al Teatro Umberto Giordano.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la AMA – Accademia Nazionale Musical Art di Paolo Citro. La scuola ricostruisce un percorso artistico avviato negli ultimi anni e legato anche all’indirizzo musicale, ricordando precedenti produzioni come “Mamma Mia!”, “Notre Dame de Paris” e “La Bella e la Bestia”, con orchestra dal vivo dell’istituto.

Per il quarantesimo anniversario, l’istituto punta su un’opera originale: testo di Paolo Citro, regia di Alessandro Renella e Angela Lisena. Lo spettacolo viene presentato come un viaggio pop-rock nella storia della musica italiana e internazionale, con protagonisti gli studenti.

La dirigente scolastica Roberta Procaccini sottolinea il valore inclusivo e formativo dell’esperienza e il collegamento ai laboratori finanziati con fondi Next Generation EU. Ingresso per invito.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO