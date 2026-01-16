Nessuna vera discontinuità, ma solo un’operazione di facciata. È l’accusa che il gruppo regionale di Fratelli d’Italia rivolge al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sulle prime nomine dei consiglieri del presidente.

In una nota firmata dal capogruppo Paolo Pagliaro e dai consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Tonia Spina e Giampaolo Vietri, FdI contesta il metodo adottato dal nuovo governatore, ritenuto in continuità con quello del suo predecessore Michele Emiliano.

Secondo l’opposizione, la riduzione del numero dei consiglieri – da 21 a 9 – annunciata da Decaro non comporterebbe alcun risparmio reale per le casse regionali. «Una sforbiciata solo apparente – sostengono – che pesa nello stesso modo sui soldi dei pugliesi, ma che produce consenso sui social».

Nel mirino di Fratelli d’Italia finisce soprattutto il criterio delle nomine. «Decaro – si legge nella nota – sta facendo esattamente come Emiliano, nominando trombati e scontenti, cioè figure politiche da tenere buone». Tra questi, secondo FdI, ci sarebbe lo stesso Michele Emiliano, indicato come il “trombato e scontento numero uno” della politica pugliese dopo la fine del suo mandato da presidente.

Un ruolo, quello affidato all’ex governatore, che viene definito di sottogoverno e non previsto formalmente negli organigrammi regionali. «È lo stesso tipo di incarico che Emiliano assegnava in passato a figure di secondo piano, di cui spesso non si ricordano nemmeno i nomi», affermano i consiglieri di opposizione.

FdI ricorda inoltre che nella scorsa legislatura aveva chiesto chiarimenti sull’attività dei consiglieri del presidente, presentando una richiesta di audizione mai accolta. «Per cinque anni – sottolineano – i pugliesi hanno pagato 21 consiglieri senza sapere quale fosse la loro reale utilità».

Sul fronte dei costi, il gruppo stima che ogni consigliere possa percepire circa 130 mila euro lordi l’anno, per un totale che arriverebbe a 1 milione e 170 mila euro annui anche con il nuovo assetto. «Attendiamo smentite – precisano – ma al momento i numeri parlano chiaro».

La conclusione è netta: «Altro che discontinuità. Temiamo che questa sia solo la prima di una lunga serie di nomine destinate a sorprendere in negativo. Al presidente Decaro – attacca FdI – sembrano interessare più i like sui social che i reali interessi dei pugliesi».