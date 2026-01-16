AOSTA – La libertà potrebbe costare 400mila franchi svizzeri (circa 430mila euro) a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale “Le Constellation” di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un incendio ha causato 40 morti e 116 feriti. La richiesta di cauzione è stata avanzata dalla Procura generale di Sion, che indaga i due per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo.

Ora la decisione passa al Tribunale di garanzia, chiamato a stabilire se concedere la scarcerazione e con quali eventuali misure cautelari (tra le ipotesi anche il braccialetto elettronico). Al momento, Jacques Moretti resta in carcere, mentre la moglie è sottoposta a obbligo di firma e divieto di espatrio, con ritiro del passaporto.

Parallelamente prosegue l’inchiesta in Italia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio. Su delega, la Procura di Milano ha trasmesso oggi ai legali delle famiglie di Chiara Costanzo e Achille Barosi l’avviso di fissazione dell’autopsia, necessaria per accertare le cause del decesso. I legali dei familiari stanno inoltre lavorando alla costituzione di parte civile nel procedimento svizzero.

Sul fronte istituzionale, resta sul tavolo l’ipotesi del Governo italiano di costituirsi parte civile, valutando anche un coinvolgimento della Commissione europea. Da Bruxelles, la portavoce Arianna Podestà ha precisato che la Commissione può intervenire nei procedimenti nazionali solo quando siano in gioco interessi o diritti previsti dai Trattati UE e nel rispetto delle regole del diritto nazionale, senza chiarire se seguirà un passo formale.

Intanto l’attenzione italiana rimane alta sugli sviluppi dell’inchiesta elvetica. L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ha incontrato a Sion Stéphane Ganzer, consigliere di Stato per la sicurezza del Canton Vallese, ottenendo — secondo quanto riferito — rassicurazioni sul fatto che l’indagine sarà condotta con “rigore e indipendenza” e che è in corso una collaborazione piena con le autorità italiane.

Rischio fuga e prove: attesa la decisione del Tribunale

Nelle prossime ore è attesa l’ordinanza del Tribunale vallesano sulle misure cautelari proposte dagli inquirenti una settimana fa dopo un interrogatorio durato quasi sette ore. La Procura ha motivato la richiesta soprattutto con il pericolo di fuga, mentre i legali di alcune vittime hanno sottolineato anche il rischio di inquinamento delle prove, chiedendo inoltre il sequestro dei beni della coppia.

Secondo alcuni rappresentanti legali delle parti offese, il rischio fuga sarebbe “concreto”, anche alla luce del divieto di esercitare l’attività disposto dal Comune già il 5 gennaio. Un provvedimento che — sostengono — avrebbe ridotto o azzerato gli interessi economici dei due in Svizzera, rendendo più plausibile un allontanamento, anche considerando la facilità di spostamento via terra per cittadini dell’Unione.

Lo riporta l’Ansa.