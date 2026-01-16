BARI – Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato oggi ufficialmente la nuova Giunta regionale, dando avvio al percorso amministrativo che accompagnerà la Regione nei prossimi cinque anni. La presentazione si è svolta a Palazzo del Consiglio regionale, sede scelta simbolicamente per segnare l’inizio di una nuova fase di governo.

«Siamo qui da ospiti del Palazzo del Consiglio regionale per compiere il primo passo di un percorso che durerà cinque anni», ha dichiarato Decaro. «Un percorso con una squadra unita di assessori e consiglieri che camminano insieme al servizio della Puglia. Di tutta la Puglia».

Il presidente ha sottolineato il valore collettivo del lavoro di governo, ribadendo il proprio ruolo non solo di guida ma di parte integrante della squadra: «Io sono il Presidente della Regione, ma sarò assessore insieme a loro e tra loro».

Decaro ha poi evidenziato l’impegno richiesto ai nuovi assessori: lavorare ogni giorno dell’anno e per l’intero territorio regionale, «dal Gargano a Santa Maria di Leuca», superando logiche di campanile e appartenenze elettorali. «La Puglia non ha colori né bandiere. È una sola», ha affermato, richiamando le priorità dell’azione di governo: sanità, lavoro, mobilità, diritto al mare e qualità della vita.

Un passaggio significativo del discorso è stato dedicato al tema dei privilegi della politica: «Le persone vedono noi politici come dei privilegiati. E hanno ragione. È tempo di lavorare affinché qualcuno di questi privilegi sia cancellato». Ma Decaro ha anche rivendicato «il privilegio di occuparci di questa magnifica terra e della sua comunità», ringraziando i pugliesi per la fiducia accordata.

La composizione della Giunta regionale

Antonio Decaro assume la carica di Presidente della Regione, con deleghe a Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale e Contenzioso.

Cristian Casili è nominato Vicepresidente e Assessore al Welfare e allo Sport, con un ampio pacchetto di deleghe che comprende politiche sociali e sociosanitarie, inclusione, disabilità, anziani, sport, terzo settore, servizio civile e politiche giovanili.

All’Ambiente e al Clima va Debora Ciliento, responsabile di tutela ambientale, transizione ecologica, rifiuti, aree protette, biodiversità ed emergenze.

Eugenio Di Sciascio è il nuovo Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro, con deleghe a politiche industriali, investimenti, innovazione, sostegno alle imprese, commercio e formazione professionale.

Il Bilancio e il Personale sono affidati a Sebastiano Leo, che si occuperà anche di digitalizzazione interna, patrimonio, appalti e performance amministrativa.

Marina Leuzzi assume l’incarico di Assessore all’Urbanistica e alla Casa, con competenze su pianificazione territoriale, edilizia residenziale pubblica, rigenerazione urbana, politiche per la casa, paesaggio e costa.

Alla Cultura e alla Conoscenza è stata nominata Silvia Miglietta, con deleghe che spaziano dalle politiche culturali e scolastiche all’università, ai diritti civili, alle politiche di genere, alla legalità e all’antimafia sociale.

Francesco Paolicelli è il nuovo Assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, con competenze su agricoltura, zootecnia, filiere agroalimentari, risorse idriche in agricoltura e politiche del cibo.

La Salute e il Benessere sono affidati a Donato Pentassuglia, responsabile della programmazione sanitaria regionale, prevenzione, sanità territoriale e integrazione sociosanitaria.

Raffaele Piemontese ricopre il ruolo di Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, con deleghe che includono trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche, porti, aeroporti e sicurezza stradale.

Infine, Graziamaria Starace è stata nominata Assessore al Turismo e alla Promozione, con competenze su politiche turistiche, sostenibilità, eventi strategici, cammini, turismo culturale e cooperazione internazionale.

Con la presentazione della Giunta, prende ufficialmente il via il nuovo corso della Regione Puglia guidato da Antonio Decaro, che promette un’azione di governo improntata all’unità, al lavoro quotidiano e alla centralità dei cittadini.