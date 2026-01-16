Edizione n° 5948

Home // Bari // Emiliano nominato consigliere del presidente, gruppo FI: “Da Decaro capolavoro di cinismo politico”

DECAROEMILIANO Emiliano nominato consigliere del presidente, gruppo FI: “Da Decaro capolavoro di cinismo politico”

"Ciò dimostra che l'unico obiettivo del neo presidente fosse quello di non essere offuscato da presenze ingombranti"

Decaro nomina Michele Emiliano consigliere giuridico della Presidenza della Regione Puglia

Decaro e Emiliano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Bari // Foggia //

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Luigi Lobuono e Carmela Minuto.

“Si scrive “nomina a consigliere del presidente”, si legge “capolavoro di cinismo politico”: così interpretiamo l’indicazione di Michele Emiliano a consigliere del presidente. Con questa mossa, Decaro perfeziona il progetto di esclusione del suo predecessore da ogni partecipazione attiva al governo della Regione. E lo fa con una pacca sulla spalla, tra le righe, senza prendere le distanze dall’esperienza del centrosinistra degli ultimi anni.

Ciò dimostra che l’unico obiettivo del neo presidente fosse quello di non essere offuscato da presenze ingombranti e non certo essere interprete e protagonista della discontinuità che prometteva”.

