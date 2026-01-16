Dal 19 gennaio, il centro commerciale GrandApulia, situato in zona Incoronata a Foggia, introduce nuove modalità di parcheggio per garantire maggiore flessibilità e comodità agli utenti. Sarà infatti possibile scegliere tra due diverse opzioni di sosta.

Da un lato resta disponibile l’area libera, dove sarà consentito parcheggiare gratuitamente. In alternativa, gli automobilisti potranno usufruire del parcheggio interno, delimitato da sbarre, chiuso e videosorvegliato, con una tariffa unica giornaliera di 0,50 euro.

Chi opta per il parcheggio interno dovrà ritirare il ticket all’ingresso e conservarlo fino al termine della sosta. Prima di lasciare l’area, il ticket dovrà essere convalidato alle casse automatiche, collocate all’interno dei tre ingressi del centro commerciale.

L’iniziativa consente agli utenti di parcheggiare secondo le proprie esigenze, scegliendo tra gratuità e maggiore sicurezza, e si inserisce nel percorso del GrandApulia volto a migliorare i servizi e l’esperienza dei visitatori.

Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale del centro commerciale.

https://www.grandapulia.it/eventi/la-tua-sosta-semplice-e-serena