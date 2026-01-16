Dal 19 gennaio, il centro commerciale GrandApulia, situato in zona Incoronata a Foggia, introduce nuove modalità di parcheggio per garantire maggiore flessibilità e comodità agli utenti. Sarà infatti possibile scegliere tra due diverse opzioni di sosta.
Da un lato resta disponibile l’area libera, dove sarà consentito parcheggiare gratuitamente. In alternativa, gli automobilisti potranno usufruire del parcheggio interno, delimitato da sbarre, chiuso e videosorvegliato, con una tariffa unica giornaliera di 0,50 euro.
Chi opta per il parcheggio interno dovrà ritirare il ticket all’ingresso e conservarlo fino al termine della sosta. Prima di lasciare l’area, il ticket dovrà essere convalidato alle casse automatiche, collocate all’interno dei tre ingressi del centro commerciale.
L’iniziativa consente agli utenti di parcheggiare secondo le proprie esigenze, scegliendo tra gratuità e maggiore sicurezza, e si inserisce nel percorso del GrandApulia volto a migliorare i servizi e l’esperienza dei visitatori.
Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale del centro commerciale.
https://www.grandapulia.it/eventi/la-tua-sosta-semplice-e-serena
1 commenti su "Foggia, al GrandApulia nuove opzioni di parcheggio dal 19 gennaio"
Ovvero il servizio di Vigilanza viene scaricato sui frequentatori del Centro Commerciale! Un’altra tassa! Siamo certamente d’accordo che il costo è irrisorio ma mi urta fortemente che un servizio necessario per il loro Centro commerciale, insediato su una terra difficile (lo sapevano che qui c’è l’uso di delinquere alla grandequindi il costo di vigilanza va inserito nei costi fissi), lo debbano pagare i fruitori dei negozi, giustamente che ci devono rimettere € 50.000,00 pure per quest’altro discorso?
Caro Direttore del Centro Commerciale dovresti essere tu ad attrarre la clientela assicurando il servizio di vigilanza e non “IMPONENDO LA SCELTA”…Per la serie potete anche non pagare ma se vi rubano l’auto non è colpa del Centro Commerciale!
Preferirò risparmiarmi il costo di trasferta a favore di negozi locali del mio paese.