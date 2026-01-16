Edizione n° 5948

Garante Privacy: "Piena fiducia nella magistratura"

INDAGINE GARANTE Garante Privacy: “Piena fiducia nella magistratura”

Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzione per peculato e corruzione

Pasquale Stanzione - Fonte Immagine: adnkronos.com

Redazione
Redazione
16 Gennaio 2026
16 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Nota del Collegio: “Certo di poter dimostrare l’estraneità ai fatti contestati”. Confermata la prosecuzione delle attività a tutela dei diritti.

Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime “piena fiducia” nell’operato della magistratura e dichiara di essere certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.

In una breve nota, l’Autorità conferma inoltre la volontà di proseguire il lavoro istituzionale a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini. Il comunicato è datato Roma, 16 gennaio 2026.

Lo si riporta in una nota stampa.

Lascia un commento

