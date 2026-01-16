Nota del Collegio: “Certo di poter dimostrare l’estraneità ai fatti contestati”. Confermata la prosecuzione delle attività a tutela dei diritti.
Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime “piena fiducia” nell’operato della magistratura e dichiara di essere certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.
In una breve nota, l’Autorità conferma inoltre la volontà di proseguire il lavoro istituzionale a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini. Il comunicato è datato Roma, 16 gennaio 2026.
Lo si riporta in una nota stampa.