"AZIONI PER IPPOCAMPO" Ippocampo, dopo la diffida dell’avv. Enzo Pece il Comune avvia le prime azioni

"L'Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo che riconosce come prioritaria la tutela della pubblica incolumità e il contrasto al progressivo degrado della località"

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 16 gennaio 2026. A seguito della diffida formale inviata il 31 ottobre 2025 dall’avvocato Enzo Pece, proprietario di un immobile e di un’attività turistica nel villaggio Ippocampo, il Comune di Manfredonia ha avviato le prime iniziative ufficiali per affrontare le gravi criticità legate all’erosione costiera, agli allagamenti e al rischio idrogeologico che interessano l’area.

Con la delibera di Giunta comunale n. 9 del 14 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo che riconosce come prioritaria la tutela della pubblica incolumità e il contrasto al progressivo degrado della località. Il provvedimento dispone l’avvio delle procedure tecniche e amministrative necessarie alla progettazione di opere di difesa del litorale e di mitigazione del rischio idraulico.

La diffida dell’avvocato Pece aveva richiamato formalmente l’attenzione delle autorità competenti su oltre vent’anni di erosione costiera, sui gravi pericoli per abitazioni, infrastrutture e attività economiche, nonché sulla mancata attivazione di finanziamenti pubblici già disponibili per la difesa della costa.

«Si tratta di un primo passo importante – dichiara l’avv. Enzo Pece – ma ora è indispensabile che agli atti seguano interventi concreti e tempestivi, in grado di garantire sicurezza, tutela ambientale e risposte certe ai cittadini».

Il percorso avviato dall’Amministrazione comunale sarà attentamente monitorato affinché non subisca rallentamenti e trovi piena e concreta attuazione.

