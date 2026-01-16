"Ippocampo affonda, il Comune resta fermo diffide ignorate, fondi bloccati e il rischio di nuove condanne" (immagine in allegato)

Manfredonia, 16 gennaio 2026. A seguito della diffida formale inviata il 31 ottobre 2025 dall’avvocato Enzo Pece, proprietario di un immobile e di un’attività turistica nel villaggio Ippocampo, il Comune di Manfredonia ha avviato le prime iniziative ufficiali per affrontare le gravi criticità legate all’erosione costiera, agli allagamenti e al rischio idrogeologico che interessano l’area.

Con la delibera di Giunta comunale n. 9 del 14 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo che riconosce come prioritaria la tutela della pubblica incolumità e il contrasto al progressivo degrado della località. Il provvedimento dispone l’avvio delle procedure tecniche e amministrative necessarie alla progettazione di opere di difesa del litorale e di mitigazione del rischio idraulico.

La diffida dell’avvocato Pece aveva richiamato formalmente l’attenzione delle autorità competenti su oltre vent’anni di erosione costiera, sui gravi pericoli per abitazioni, infrastrutture e attività economiche, nonché sulla mancata attivazione di finanziamenti pubblici già disponibili per la difesa della costa.

«Si tratta di un primo passo importante – dichiara l’avv. Enzo Pece – ma ora è indispensabile che agli atti seguano interventi concreti e tempestivi, in grado di garantire sicurezza, tutela ambientale e risposte certe ai cittadini».

Il percorso avviato dall’Amministrazione comunale sarà attentamente monitorato affinché non subisca rallentamenti e trovi piena e concreta attuazione.