TORINO – Non si può più rimandare: Weston McKennie è diventato un pilastro imprescindibile della Juventus e le sue prestazioni impongono al club bianconero di accelerare sul rinnovo di contratto. Il centrocampista statunitense, ormai vero e proprio “motore” della squadra di Luciano Spalletti, ha conquistato un ruolo centrale nello scacchiere tecnico e tattico, attirando l’attenzione di diversi club europei.

La priorità per la dirigenza juventina è dettata dal mercato. Sul giocatore, infatti, si registrano interessamenti concreti dalla Premier League, ma soprattutto dall’Atletico Madrid, pronto a tentare l’affondo già nella finestra di gennaio. Uno scenario che ha spinto la società a mettere in agenda un incontro ritenuto decisivo per blindare il numero 16 bianconero.

Per arrivare alla fumata bianca, però, non basterà un semplice prolungamento. McKennie, attualmente legato alla Juventus con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione, chiede un adeguamento economico significativo. L’obiettivo è allinearsi agli stipendi dei titolari del reparto, come Locatelli e Koopmeiners, con una richiesta che oscillerebbe tra i 3 e i 4,5 milioni di euro annui.

La Juventus riflette, consapevole che trattenere uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra è ormai una necessità strategica, oltre che sportiva. A riportarlo è Tuttosport.