L'Asl Foggia lancia la task force per ridurre le liste d’attesa

La Asl di Foggia ha attivato una task force dedicata al recupero delle prestazioni sanitarie prenotate oltre i tempi previsti, in linea con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 2026. L’iniziativa punta a garantire un accesso più rapido alle cure, con particolare attenzione ai pazienti più fragili.

Secondo il direttore generale Antonio Nigri, il lavoro della task force prevede la definizione di numeri, tipologie e modalità di recupero delle prestazioni. Fondamentale sarà la collaborazione con i medici di medicina generale, la specialistica ambulatoriale e le associazioni, al fine di condividere un piano sperimentale efficace.

La priorità riguarda i codici U e B, ossia le prestazioni da erogare rispettivamente entro 72 ore e 10 giorni. Tra le prestazioni più critiche ci sono quelle di radiodiagnostica, come ecografie e risonanze magnetiche, con o senza mezzo di contrasto, e quelle cardiologiche.

Il piano sperimentale comprende circa 400 tipologie di prestazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa anche nei fine settimana, garantendo un recupero rapido e un miglior servizio per i cittadini della provincia di Foggia.

Lo riporta ansa.it.