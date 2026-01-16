Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA TEATRO DALLA // La musica come linguaggio universale. Teatro Lucio Dalla gremito per “Disabilità e musica inclusiva”
18 Gennaio 2026 - ore  22:05

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // L’Asl Foggia lancia la task force per ridurre le liste d’attesa

ASL FOGGIA L’Asl Foggia lancia la task force per ridurre le liste d’attesa

L’iniziativa punta a garantire un accesso più rapido alle cure, con particolare attenzione ai pazienti più fragili

L'Asl Foggia lancia la task force per ridurre le liste d’attesa

Asl Foggia - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Cronaca // Cronaca //

La Asl di Foggia ha attivato una task force dedicata al recupero delle prestazioni sanitarie prenotate oltre i tempi previsti, in linea con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 2026. L’iniziativa punta a garantire un accesso più rapido alle cure, con particolare attenzione ai pazienti più fragili.

Secondo il direttore generale Antonio Nigri, il lavoro della task force prevede la definizione di numeri, tipologie e modalità di recupero delle prestazioni. Fondamentale sarà la collaborazione con i medici di medicina generale, la specialistica ambulatoriale e le associazioni, al fine di condividere un piano sperimentale efficace.

La priorità riguarda i codici U e B, ossia le prestazioni da erogare rispettivamente entro 72 ore e 10 giorni. Tra le prestazioni più critiche ci sono quelle di radiodiagnostica, come ecografie e risonanze magnetiche, con o senza mezzo di contrasto, e quelle cardiologiche.

Il piano sperimentale comprende circa 400 tipologie di prestazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa anche nei fine settimana, garantendo un recupero rapido e un miglior servizio per i cittadini della provincia di Foggia.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "L’Asl Foggia lancia la task force per ridurre le liste d’attesa"

  1. La precedenza assoluta va data ai soggetti con la 104 e con codice 048 e non le puttanate che raccontate voi

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO