MANFREDONIA, 16 gennaio 2026. Un risveglio amaro quello di stamani per Massimo e Anna Maria, titolari del Fanky Bar, storico punto di riferimento di viale Giuseppe Di Vittorio.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nella notte tra ieri e oggi, intorno alle ore 2, il locale è stato preso di mira da una banda di ladri, che ha agito con rapidità e decisione.

I malviventi hanno prima forzato la saracinesca, poi la porta d’ingresso, riuscendo a introdursi all’interno dell’attività. In pochi minuti hanno asportato sigarette e valori, per un bottino ancora in fase di quantificazione. Il sistema di allarme è scattato immediatamente, consentendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Dopo circa quattro minuti, sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, la cui sede si trova nelle immediate vicinanze. Un intervento rapido che ha probabilmente evitato danni ancora più gravi. I ladri, con ogni probabilità avvertiti dell’arrivo della polizia da un complice rimasto all’esterno a fare da palo, sono però riusciti a dileguarsi.

Sono attualmente in corso le indagini, supportate dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, per risalire all’identità dei responsabili e accertare con precisione l’entità dei danni.

A raccontare a StatoQuotidiano.it quanto accaduto sono gli stessi proprietari, visibilmente provati. «In dodici anni di attività non ci era mai successo nulla di simile – racconta Massimo –. Purtroppo credo che ormai anche Manfredonia stia vivendo una fase difficile, fatta di furti notturni e di insicurezza per chi lavora onestamente».

Il racconto si fa più duro quando emerge il lato umano della vicenda. «Il danno non è solo economico, ma soprattutto morale – spiegano –. Ti proteggi, investi in sicurezza, sigilli tutto, ma non è mai abbastanza. Vedere in diretta quello che succede dentro la tua attività fa davvero male, soprattutto per chi lavora tutto il giorno, si alza prestissimo e dedica la propria vita a offrire un servizio alla comunità».

Parole cariche di amarezza, ma anche di senso di responsabilità verso i colleghi.

«Vogliamo lanciare un appello a tutti gli esercenti: bisogna stare più attenti, fare rete, collaborare. È fondamentale avvisare subito quando si vede o si sente qualcosa di sospetto, perché il tempo è tutto».

Un ringraziamento sentito va alle forze dell’ordine e al quartiere. «Ringraziamo la polizia per la rapidità dell’intervento – sottolineano Massimo e Anna Maria – e anche chi, tra i residenti, ha avuto il buon senso di chiamarci appena ha sentito l’allarme».

Resta la paura, ma anche la volontà di andare avanti. «Il danno ormai è fatto, ma non ci fermeremo. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione di sempre, sperando in maggiore sicurezza e collaborazione».