Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

"SENO NON ZONA EROGENA" // Accuse di abusi sul lavoro archiviate: «Sotto il seno non è zona erogena»
16 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

REVENGE PORN // Portavano il telefono in riparazione, ragazze vittime di revenge porn
16 Gennaio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, furto notturno al Fanky Bar. Massimo – Anna Maria: “12 anni di sacrifici violati in pochi minuti. Attenzione!”

"SOS FANKY BAR MANFREDONIA" Manfredonia, furto notturno al Fanky Bar. Massimo – Anna Maria: “12 anni di sacrifici violati in pochi minuti. Attenzione!”

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nella notte tra ieri e oggi, intorno alle ore 2, il locale è stato preso di mira da una banda di ladri, che ha agito con rapidità e decisione.

Manfredonia, furto notturno al Fanky Bar “Dodici anni di sacrifici violati in pochi minuti”

Manfredonia, furto notturno al Fanky Bar “Dodici anni di sacrifici violati in pochi minuti” SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA, 16 gennaio 2026. Un risveglio amaro quello di stamani per Massimo e Anna Maria, titolari del Fanky Bar, storico punto di riferimento di viale Giuseppe Di Vittorio.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nella notte tra ieri e oggi, intorno alle ore 2, il locale è stato preso di mira da una banda di ladri, che ha agito con rapidità e decisione.

I malviventi hanno prima forzato la saracinesca, poi la porta d’ingresso, riuscendo a introdursi all’interno dell’attività. In pochi minuti hanno asportato sigarette e valori, per un bottino ancora in fase di quantificazione. Il sistema di allarme è scattato immediatamente, consentendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Dopo circa quattro minuti, sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, la cui sede si trova nelle immediate vicinanze. Un intervento rapido che ha probabilmente evitato danni ancora più gravi. I ladri, con ogni probabilità avvertiti dell’arrivo della polizia da un complice rimasto all’esterno a fare da palo, sono però riusciti a dileguarsi.

Sono attualmente in corso le indagini, supportate dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, per risalire all’identità dei responsabili e accertare con precisione l’entità dei danni.

A raccontare a StatoQuotidiano.it quanto accaduto sono gli stessi proprietari, visibilmente provati. «In dodici anni di attività non ci era mai successo nulla di simile – racconta Massimo –. Purtroppo credo che ormai anche Manfredonia stia vivendo una fase difficile, fatta di furti notturni e di insicurezza per chi lavora onestamente».

Il racconto si fa più duro quando emerge il lato umano della vicenda. «Il danno non è solo economico, ma soprattutto morale – spiegano –. Ti proteggi, investi in sicurezza, sigilli tutto, ma non è mai abbastanza. Vedere in diretta quello che succede dentro la tua attività fa davvero male, soprattutto per chi lavora tutto il giorno, si alza prestissimo e dedica la propria vita a offrire un servizio alla comunità».

Parole cariche di amarezza, ma anche di senso di responsabilità verso i colleghi.

«Vogliamo lanciare un appello a tutti gli esercenti: bisogna stare più attenti, fare rete, collaborare. È fondamentale avvisare subito quando si vede o si sente qualcosa di sospetto, perché il tempo è tutto».

Un ringraziamento sentito va alle forze dell’ordine e al quartiere. «Ringraziamo la polizia per la rapidità dell’intervento – sottolineano Massimo e Anna Maria – e anche chi, tra i residenti, ha avuto il buon senso di chiamarci appena ha sentito l’allarme».

Resta la paura, ma anche la volontà di andare avanti. «Il danno ormai è fatto, ma non ci fermeremo. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione di sempre, sperando in maggiore sicurezza e collaborazione».

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, furto notturno al Fanky Bar. Massimo – Anna Maria: “12 anni di sacrifici violati in pochi minuti. Attenzione!”"

  1. Scusate ma il commissariato è proprio a fianco al bar che è stato rubato, saranno 15 o 20 metri di distanza , e stiamo su una strada principale , come fate a dire che è stato tempestivo l’arrivo della polizia ?se come dite voi, che un complice stava fuori a fare il palo,e ha visto la polizia di arrivare,vuol dire allora che per i delinquenti non avevano scampo visto anche il punto dove si trova situato il bar … <>altro che polizia è intervenuta tempestivamente .

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO