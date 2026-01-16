Edizione n° 5948

Multa di 500 euro a chi dà da mangiare ai gatti, il sindaco: «Lo faccio per il loro bene»

GATTI DIVIETO Multa di 500 euro a chi dà da mangiare ai gatti, il sindaco: «Lo faccio per il loro bene»

Vietato dare da mangiare ai gatti randagi: chi trasgredisce rischia una sanzione che va da 25 a 500 euro

ph garganotv - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Cronaca

COMABBIO (Varese) – Vietato dare da mangiare ai gatti randagi: chi trasgredisce rischia una sanzione che va da 25 a 500 euro. È quanto prevede l’ordinanza firmata il 13 ottobre 2025 dal sindaco di Comabbio, Mariolino Deplano, che ha acceso un acceso dibattito sui social e sui media nazionali.

Il provvedimento riguarda in particolare l’area compresa tra via Lucio Fontana e via ai Prati, dove nel tempo si è formata una numerosa colonia felina, composta da circa cinquanta esemplari, nata inizialmente da alcuni gatti appartenenti a un privato.

Una decisione impopolare, ma necessaria, secondo il primo cittadino. «Sui social mi hanno detto di tutto, qualcuno è arrivato persino a darmi del bandito – ha spiegato Deplano – ma amo profondamente i gatti: ne ho sei a casa mia».

Alla base dell’ordinanza ci sarebbero motivazioni di igiene pubblica e, soprattutto, di tutela degli animali. «Molte persone lasciavano avanzi di cibo o alimenti inadatti – ha chiarito il sindaco – provocando gastroenteriti, infezioni e purtroppo anche decessi, in particolare tra i cuccioli».

Colonia felina ufficiale e alimentazione controllata

Con l’ordinanza, il Comune ha ufficialmente riconosciuto la colonia felina, assumendosi la responsabilità legale e gestionale. Questo consente di regolamentare l’alimentazione, che avverrà esclusivamente con cibo secco e tramite contenitori lavabili, oltre a garantire il monitoraggio sanitario degli animali.

La regolarizzazione permetterà inoltre di avviare percorsi di adozione per quei gatti che non possono più vivere in strada.

Niente multe, per ora

Al momento non è stata elevata alcuna sanzione. L’amministrazione comunale punta inizialmente sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla collaborazione con il territorio. «Cerchiamo volontari e associazioni animaliste disposte a lavorare con noi – ha concluso Deplano – per assicurare alla colonia nutrimento e cure in modo coordinato e scientifico».

fonte: leggo.it

Lascia un commento

