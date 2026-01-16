Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

"SENO NON ZONA EROGENA" // Accuse di abusi sul lavoro archiviate: «Sotto il seno non è zona erogena»
16 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

REVENGE PORN // Portavano il telefono in riparazione, ragazze vittime di revenge porn
16 Gennaio 2026 - ore  09:42

Home // Cronaca // Omicidio Moretti. Episcopo – De Santis: “Foggia non abbassa la guardia. E’ una battaglia quotidiana”

MORTE "SASSOLIN" FOGGIA Omicidio Moretti. Episcopo – De Santis: “Foggia non abbassa la guardia. E’ una battaglia quotidiana”

Ribadiamo con forza che lo Stato è presente e che le istituzioni locali sono pienamente al fianco

Omicidio Moretti. Episcopo - De Santis: “Foggia non abbassa la guardia. E' una battaglia quotidiana”

Omicidio Moretti. Episcopo - De Santis: “Foggia non abbassa la guardia. E' una battaglia quotidiana”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – «Un segnale preoccupante della recrudescenza del fenomeno criminoso sul territorio». Con queste parole la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l’assessore comunale alla Sicurezza e Legalità, Giulio De Santis, commentano il grave episodio criminale verificatosi nella serata di ieri in città.

In una dichiarazione congiunta, l’Amministrazione comunale ribadisce con fermezza che Foggia «non può e non deve abbassare la guardia né cedere alla rassegnazione», sottolineando la presenza dello Stato e la piena vicinanza alle istituzioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità organizzata.

«Come Amministrazione Comunale – dichiarano Episcopo e De Santis – ribadiamo con forza che lo Stato è presente e che le istituzioni locali sono pienamente al fianco della Direzione Investigativa Antimafia, della Procura della Repubblica e delle forze dell’ordine, protagoniste di un lavoro difficile e fondamentale».

Accanto all’azione repressiva, la sindaca e l’assessore richiamano anche la risposta civile della città: «Esiste una Foggia migliore che si ribella, resiste e costruisce ogni giorno un argine sociale e culturale alla mafia. È questa la comunità sana che rappresenta il vero volto della città e la più forte risposta alla violenza e alla prevaricazione mafiosa».

L’Amministrazione comunale rivendica infine l’impegno assunto sul fronte della legalità, tradotto – sottolineano – in «scelte operative e continuative». «Sicurezza, tenuta sociale e fiducia nello Stato non sono slogan – concludono – ma il terreno concreto su cui Foggia è chiamata a misurarsi ogni giorno, senza arretramenti».

Foggia, omicidio Alessandro Moretti, “Sassolin”. Daniela Marcone: “Non è una nuova guerra, è sempre la stessa” COMBO STATOQUOTIDIANO MAIZZI
"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

