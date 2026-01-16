Omicidio Moretti. Episcopo - De Santis: “Foggia non abbassa la guardia. E' una battaglia quotidiana”

FOGGIA – «Un segnale preoccupante della recrudescenza del fenomeno criminoso sul territorio». Con queste parole la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l’assessore comunale alla Sicurezza e Legalità, Giulio De Santis, commentano il grave episodio criminale verificatosi nella serata di ieri in città.

In una dichiarazione congiunta, l’Amministrazione comunale ribadisce con fermezza che Foggia «non può e non deve abbassare la guardia né cedere alla rassegnazione», sottolineando la presenza dello Stato e la piena vicinanza alle istituzioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità organizzata.

«Come Amministrazione Comunale – dichiarano Episcopo e De Santis – ribadiamo con forza che lo Stato è presente e che le istituzioni locali sono pienamente al fianco della Direzione Investigativa Antimafia, della Procura della Repubblica e delle forze dell’ordine, protagoniste di un lavoro difficile e fondamentale».

Accanto all’azione repressiva, la sindaca e l’assessore richiamano anche la risposta civile della città: «Esiste una Foggia migliore che si ribella, resiste e costruisce ogni giorno un argine sociale e culturale alla mafia. È questa la comunità sana che rappresenta il vero volto della città e la più forte risposta alla violenza e alla prevaricazione mafiosa».

L’Amministrazione comunale rivendica infine l’impegno assunto sul fronte della legalità, tradotto – sottolineano – in «scelte operative e continuative». «Sicurezza, tenuta sociale e fiducia nello Stato non sono slogan – concludono – ma il terreno concreto su cui Foggia è chiamata a misurarsi ogni giorno, senza arretramenti».