Il Comune di Manfredonia interviene sulle progressioni tra le aree per il profilo di “Specialista amministrativo” con una rettifica della graduatoria: cambia un punteggio, ma non cambia l’ordine finale dei candidati. È quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 104 del 15 gennaio 2026, firmata dal dirigente del Settore I (Risorse umane e sviluppo economico), Tommaso Gioieni.

Il provvedimento si collega alla procedura straordinaria avviata nei mesi scorsi. Gli atti delle progressioni tra le aree – con verbali e allegati di dettaglio – erano stati approvati con determinazione n. 2439 del 9 dicembre 2025, sulla base di una selezione indetta a settembre 2025. In quella fase era stata pubblicata una graduatoria in cui, in testa, figurava Laura Prencipe con 48,53 punti, seguita da un candidato in seconda posizione con 44 punti.

Proprio il secondo classificato ha presentato un’istanza di revisione del punteggio (protocollo del 17 dicembre 2025). Il nodo della contestazione riguarda la valutazione del titolo di studio: il candidato ha chiesto che il diploma di laurea in sociologia venisse considerato “attinente” al profilo per cui concorreva, con conseguente attribuzione di 6 punti (invece dei 4 assegnati inizialmente), come previsto dal regolamento per le progressioni di carriera adottato nel 2024.

La commissione giudicatrice, nominata con determinazione del 27 ottobre 2025, in un primo momento aveva attribuito 4 punti per il possesso del diploma di laurea. Successivamente, riunita il 15 gennaio 2026, ha valutato l’istanza e ha ritenuto di dover rettificare il punteggio a 6, riconoscendo l’attinenza del titolo al profilo professionale, con motivazioni riportate nel verbale della seduta.

La determinazione approva quel verbale e aggiorna la graduatoria: il secondo classificato passa da 44 a 46 punti, mentre la prima posizione resta invariata. E infatti il documento sottolinea esplicitamente che la rettifica “non incide sull’ordine della graduatoria”. In concreto, l’aggiornamento ha valore formale e sostanziale sul punteggio, ma non produce un effetto di “sorpasso” o di ribaltamento dell’esito.

Il Comune dispone la pubblicazione della nuova graduatoria nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” e ribadisce che resta confermato l’esito della selezione già definito dalle precedenti determinazioni (anche quella del 27 dicembre 2025 richiamata nel testo).

Come per gli atti amministrativi di questo tipo, vengono indicate anche le possibilità di ricorso: al TAR Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, con decorrenza dalla pubblicazione sull’albo pretorio.

A cura di Michele Solatia.