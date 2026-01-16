Via libera al DIP: il progetto riguarda un asse di circa 5 km tra Viale Di Vittorio, Corso del Mezzogiorno e Via per Cerignola. Cagiano (Pd): “Ora standard elevati e tempi certi”.

Con l’approvazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), il Comune di Foggia avvia formalmente il percorso per la rigenerazione urbana di alcune arterie strategiche cittadine, tra cui Viale Di Vittorio, nell’ambito del Fondo Progettazione 2026 del Ministero dell’Interno.

Il consigliere comunale del Pd Mario Cagiano collega il passaggio amministrativo a un lavoro politico portato avanti negli anni sul tema del degrado e della sicurezza del viale. Nel testo diffuso si citano interventi attesi come abbattimento delle barriere architettoniche, incremento del verde e illuminazione più moderna.

Secondo i dati riportati nel comunicato, l’area interessata è caratterizzata da alta incidentalità: si parla di 72 incidenti in due anni. L’intervento riguarda un asse stradale complessivo di circa 5 chilometri e la progettazione sarebbe riferita a un importo lavori indicato in circa 26,3 milioni di euro, con realizzazione prevista per “stralci funzionali” e successiva candidatura a bandi di finanziamento.

Tra gli obiettivi dichiarati: maggiore sicurezza stradale, migliore accessibilità, più alberature e riduzione dell’impatto ambientale e delle “isole di calore”, con una stima di riduzione della temperatura urbana di almeno 2°C grazie al greening urbano.