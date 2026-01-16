Edizione n° 5948

Home // Foggia // "Scatto Matto" compie 10 anni: l'associazione fotograﬁca annuncia i corsi 2026

SCACCO MATTO FOGGIA “Scatto Matto” compie 10 anni: l’associazione fotograﬁca annuncia i corsi 2026

L’associazione nata nel 2016 festeggia il decennale e apre le iscrizioni. Le lezioni partono il 19 gennaio, in fascia serale.

brindisi 10 anni scatto Matto

brindisi 10 anni scatto Matto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //



Dieci anni di attività per l’Associazione Fotografica Culturale “Scatto Matto”, che celebra il decennale (2016–2026) e annuncia l’apertura delle iscrizioni ai corsi di fotografia 2026.

Nel comunicato, l’associazione ripercorre il lavoro svolto tra mostre, uscite fotografiche e momenti di confronto, presentandosi come realtà di riferimento per appassionati e professionisti sul territorio. La presidente Marianna de Mita evidenzia il percorso di crescita della community e l’obiettivo di promuovere cultura fotografica e condivisione.

Per la nuova stagione formativa, i corsi partiranno il 19 gennaio e si terranno il lunedì o il giovedì, orientativamente dalle 19:30 alle 21:00. Tra le proposte indicate: corso base, post-produzione (Lightroom e Photoshop) e uscite pratiche sul campo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO