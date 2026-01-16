ROMA – Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Le indagini, come confermato dalla trasmissione “Diario del giorno” su Rete 4, si stanno concentrando in queste ore nei pressi di una cava dismessa poco distante dal centro abitato, dove sarebbero state rinvenute tracce riconducibili alla donna, ritenute utili agli accertamenti investigativi.

La zona, un’ex cava oggi utilizzata come discarica di materiali edili, era già stata perquisita nei giorni immediatamente successivi alla denuncia di scomparsa. Nelle ultime ore, però, i RIS hanno intensificato le attività, scavando con pale metalliche tra i cumuli di detriti, alla ricerca di elementi che possano chiarire il destino della donna.

Secondo fonti investigative, nel corso delle operazioni sarebbero emersi elementi significativi e tracce della 41enne. Il luogo risulterebbe essere frequentato abitualmente dal marito, attualmente indagato per omicidio, titolare di una ditta di movimentazione di materiali edili attiva nella zona.

Nella mattinata di oggi, 16 gennaio, i carabinieri hanno inoltre esteso i controlli all’area della ditta dell’uomo, effettuando perlustrazioni con metal detector e sorvoli con droni, allo scopo di individuare eventuali anomalie del terreno o alterazioni della caratteristica terra rossa presente nell’area. Non si esclude che proprio le immagini aeree abbiano indirizzato gli investigatori a concentrare nuovamente le ricerche nella cava.

Le indagini proseguono senza sosta, mentre resta alta l’attenzione degli inquirenti su tutti gli elementi raccolti finora, compresi quelli rinvenuti nell’abitazione del marito, dove nei giorni scorsi sarebbero state individuate tracce di sangue.

