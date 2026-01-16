Mezzo milione di euro per rendere più efficiente l’illuminazione e potenziare la videosorveglianza nell’area turistica di Siponto, lungo il Lungomare del Sole, con l’aggiunta di una stazione di ricarica solare: il Comune di Manfredonia formalizza l’affidamento dei lavori nell’ambito del Progetto Pilota “Capitanata Innovativa e Sostenibile” (ID PP0027), legato al bando MISE del 20 luglio 2021 sui Patti territoriali. Con la determinazione dirigenziale n. 41 del 12 gennaio 2026, il Settore V (Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali) aggiudica in via definitiva l’appalto all’impresa EFFAR Srl di Bari.

Il percorso amministrativo parte da lontano. La proposta rientra nel “Progetto Pilota Capitanata in Transizione” promosso dall’Amministrazione provinciale di Foggia come soggetto responsabile e mirato, tra gli obiettivi, allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e alla sperimentazione di servizi innovativi. Manfredonia aveva deliberato la partecipazione alla preselezione degli interventi infrastrutturali già nel gennaio 2022, approvando in linea tecnica un progetto definitivo descritto come creazione di infrastrutture nell’area turistica, con “illuminazione ecosostenibile” e videosorveglianza.

Il finanziamento, stando agli atti richiamati nella determina, viene concesso con provvedimento trasmesso al Comune nel 2025 e collegato a un decreto ministeriale del 18 aprile 2024. Successivamente si procede con la fase progettuale e di gara: l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza viene affidato nel maggio 2025 allo studio ARKLAB Srl, per un importo di 38.900 euro (oltre IVA e CNPAIA). A luglio 2025 viene approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di 500.000 euro.

Sul fronte gara lavori, la determinazione ricostruisce le risultanze della Centrale unica di committenza del Tavoliere (determinazione n. 188 del 29 dicembre 2025): proposta di aggiudicazione a EFFAR Srl, unica concorrente ammessa, con ribasso del 3,2230% e importo netto di 342.287,76 euro, di cui 15.938,26 euro non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza. Il codice CIG è B98243014B, mentre il CUP è J36G22000170001.

La ripartizione delle lavorazioni, nel quadro economico rimodulato, fotografa tre filoni: illuminazione pubblica (195.658,96 euro), videosorveglianza (104.126,25 euro) e stazione di ricarica solare (4.015,32 euro), oltre ai costi della manodopera (22.548,97 euro) e ai costi della sicurezza (15.938,26 euro). Il totale lavori arriva così a 342.287,76 euro. Le somme a disposizione dell’amministrazione comprendono spese tecniche, incentivi, spese di gara, IVA e imprevisti, portando il totale complessivo a 500.000 euro, interamente finanziato dal progetto pilota. Vengono indicate anche economie di gara per 22.740,31 euro.

Dal punto di vista amministrativo, il Comune dà atto della regolarità contributiva (DURC regolare) e richiama, tra le altre cose, che per appalti sotto soglia non si applicano i termini dilatori previsti dal Codice. La determina prevede la notifica all’operatore economico, la tracciabilità dei flussi finanziari e gli adempimenti di pubblicazione all’albo e in “Amministrazione trasparente”.

L’intervento, per la città, ha una doppia valenza: da un lato decoro e sostenibilità (illuminazione più efficiente e “eco”), dall’altro sicurezza e controllo del territorio nelle zone a maggiore presenza turistica, con sistemi di videosorveglianza e infrastrutture dedicate. Ora l’attenzione passa dai documenti al cantiere: tempi di avvio, impatto su viabilità e fruibilità dell’area, e soprattutto l’effettivo salto di qualità atteso per Siponto, tra servizi e sicurezza.

A cura di Michele Solatia.