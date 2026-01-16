Edizione n° 5948

BALLON D'ESSAI

"SENO NON ZONA EROGENA" // Accuse di abusi sul lavoro archiviate: «Sotto il seno non è zona erogena»
16 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

REVENGE PORN // Portavano il telefono in riparazione, ragazze vittime di revenge porn
16 Gennaio 2026 - ore  09:42

Home // Il diavolo spettegola // Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio. Ecco le super nuove Veline!

VELINE STRISCIA Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio. Ecco le super nuove Veline!

L’edizione 2026 si presenta con diverse novità, tra cui sei veline che si alterneranno sul bancone con esibizioni

Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio su Canale 5 con una nuova edizione ricca di novità

ph leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola // Spettacoli //

Dopo la pausa concessa a La ruota della fortuna nella fascia preserale, giovedì 22 gennaio torna in prima serata su Canale 5 Striscia la Notizia, il celebre tg satirico. L’edizione 2026 si presenta con diverse novità, tra cui sei veline che si alterneranno sul bancone con esibizioni di grande impatto.

Andiamo a scoprire chi sono le protagoniste di questa nuova stagione: Alessia, Ginevra, Lavinia, Lara, Nausica e Virginia.

Alessia Anzioli
Prima velina mora della nuova edizione, Alessia Anzioli è stata eletta Miss Lombardia nel 2023. Nata a Milano, ha studiato Biotecnologie Sanitarie, ma la sua vera passione è la recitazione e il sogno di diventare attrice. Su Instagram conta oltre 35mila follower, con cui condivide momenti della sua vita quotidiana.

Ginevra Festa
Ballerina professionista, Ginevra Festa si unisce al cast di Striscia dopo un 2025 ricco di soddisfazioni. Ha fatto parte del corpo di ballo nel tour di Elodie e nel videoclip di Mi ami mi odi, oltre ad aver collaborato con Sfera Ebbasta.

Lavinia Circeo
Modella e conduttrice originaria di Pescara, Lavinia è figlia d’arte: la madre Orietta Cipriani è pianista, mentre il nonno è un noto critico d’arte. Anche lei si dedica alla pittura. Lavinia ha condotto la 22ª edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie accanto a Ezio Greggio, ideatore e direttore della manifestazione.

Lara Granata
Velina rossa di questa edizione, Lara Granata è nata nel 1998 e ha coltivato sin da giovane la passione per il ballo. Ballerina professionista, ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Tale e Quale Show e la Cena di Natale di Antonella Clerici.

Nausica Marasca
Torna sul bancone di Striscia Nausica Marasca, velina bionda eletta dal pubblico nella scorsa edizione. Ventiduenne di Campobasso, diplomata al liceo sociopsicopedagogico, Nausica ama spettacolo, musica e cinema. Appassionata di karate e danza, ha iniziato la sua carriera attraverso la ginnastica ritmica.

Virginia Stablum
Infine, Virginia Stablum non è del tutto nuova al pubblico televisivo: nel 2018 partecipò a Uomini e Donne, venendo scelta dal tronista Niccolò Brigante. Tra le sue esperienze sentimentali si ricordano anche brevi flirt con Ignazio Moser e Luca Vezil. Figlia di madre tedesca e padre nigeriano, Virginia ha rappresentato l’Italia a Miss Universo 2022, consolidando la sua immagine nel panorama dello spettacolo nazionale.

Questa nuova edizione promette quindi di unire satira, spettacolo e talento, confermando Striscia la Notizia come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e attesi del palinsesto italiano.

Lo riporta Leggo.it

