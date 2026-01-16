Truffa del finto volantino del Ministero per allontanare la gente dalle case

Torna a circolare con insistenza una delle truffe più insidiose degli ultimi anni, capace di colpire indistintamente grandi città e piccoli centri. Si tratta del falso volantino del Ministero dell’Interno, un documento artefatto che, affisso agli ingressi dei palazzi o sulle facciate delle abitazioni, intima ai non residenti di lasciare immediatamente l’edificio. Nelle ultime ore, l’allarme sta rimbalzando anche all’interno delle chat WhatsApp, dove i cittadini si scambiano le foto dell’avviso per mettere in guardia parenti e conoscenti, specialmente i più anziani.

Il falso volantino del Ministero dell’Interno

Il volantino si presenta con una veste grafica apparentemente autorevole: intestazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e richiami normativi formali, come il riferimento all’articolo 650 del Codice Penale.

Il testo intima ai soggetti non residenti di far rientro presso i propri luoghi di abitazione abituale, paventando l’irrogazione di sanzioni pesantissime e annunciando imminenti controlli da parte delle forze di polizia. Si tratta, come confermato da Prefetture e Questure in tutta Italia, di un messaggio falso e ingannevole. L’obiettivo dei malviventi è duplice: da un lato generare preoccupazione per indurre le persone ad allontanarsi spontaneamente da casa, lasciando campo libero ai ladri d’appartamento. Dall’altro, lo stratagemma potrebbe servire ai truffatori per presentarsi alla porta come “agenti” incaricati di verificare l’identità dei presenti e introdursi così all’interno delle abitazioni.

Le raccomandazioni delle Forze dell’Ordine

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ribadiscono che nessun ente istituzionale utilizza simili modalità per comunicare obblighi di rientro o sgombero. Le autorità rassicurano la cittadinanza sulla totale infondatezza del documento e invitano la popolazione a seguire alcune regole fondamentali di prudenza: non dare seguito alle indicazioni, diffidare da controlli improvvisati e segnalare immediatamente al Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgendosi alla stazione di polizia più vicina.

Lo riporta leggo.it