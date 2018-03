Foggia, lettori “Ticket: disagi e tempo perso ai Riuniti”

Di:

Foggia. ”BUONGIORNO Stato Quotidiano, spero che qualcuno di voi possa fare qualcosa per smuovere una situazione incresciosa che ormai dopo mesi continua ad esserlo. Sto parlando del servizio ticket degli ospedali Riuniti di Foggia. Mi sono trovata nella struttura, nello scorso novembre, quando hanno installato il nuovo programma per pagare i ticket. Nonostante i tecnici dell’azienda appaltatrice del servizio, ricordo che ci sono stati diversi problemi. Dalla mattina alle 8 sono riuscita ad effettuare il pagamento di semplici analisi alle ore 14,45. Nell’occasione chiesi il rimborso di prestazioni che avevo pagato ma non avevo usufruito.

Il responsabile dell’azienda di software mi ha detto che non erano in grado di risolvere il problema al momento. Si è dunque preso i miei dati e il mio numero di telefono dicendomi che mi avrebbe chiamata appena risolveva la questione. E’ inutile dire che a tutt’oggi nessuna telefonata, intanto nel frattempo ho letto e riletto lamentele sul mal funzionamento delle casse tiket…ma qui tutto fa parte della normalità , e la gente che va in ospedale per criticità, non per motivi di svago, si ritrova oltre ai suoi problemi di salute anche quelli burocratici: è davvero una vergogna.

Oggi mi ripresento alle casse tiket (sarò sfigata io) ma non funzionavano e non funzionava neanche il numero verde,e gli impiegati non riescono a dare altre spiegazioni oltre al fatto che il server non funziona. In qualsiasi situazione e attività con il pubblico, se un programma non funziona va corretto nelle criticità sostituito e comunque mal che vada esiste sempre un piano B, non capisco perché questo servizio nonostante le lamentele e i problemi che arreca è ancora in atto , creando disagi enormi a persone malate, anziani, bambini ….a chi conviene ? grazie”. (Lettera firmata, Foggia 16.02.2016)

