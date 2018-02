Aggressione alla “Murialdo”: Provincia parte civile

Il Presidente della Provincia di Foggia, e sindaco di San Severo, Miglio (ST)

Foggia. Il Presidente della Provincia di Foggia, avv. Francesco Miglio, ha espresso la volontà di costituire l'Ente parte civile nel futuro processo penale riguardante l'aggressione del Vicepreside della Scuola secondaria di primo grado "L. Murialdo" di Foggia, conferendo il mandato all'avv. Fabio Verile. Con tale costituzione, a tutela di tutti i cittadini di Capitanata, l'Amministrazione Provinciale intende affermare che la difesa della legalità consente la reale crescita socio-culturale dell'intero territorio.

