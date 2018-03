http://www.ilgiornaledelmolise.it

Di:



Bari. Il Corecom Puglia, con riferimento alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il prossimo 4 marzo, rammenta che, a partire dalle ore 24 di venerdì 16 febbraio 2018 e fino alla chiusura dei seggi elettorali, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende – ai sensi dell’articolo 25 della delibera 1/18/CONS – anche alle manifestazioni di opinione che, per modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato. Per la stampa – quotidiana, settimanale e periodica – si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Redazione StatoQuotidiano.it Corecom: dalle 24 del 16 febbraio stop diffusione sondaggi elettorali ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.