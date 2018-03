Dragaggio per la Laguna di Varano: 250mila euro dal Parco

Di:

Ammonta a 250mila euro la somma destinata sin dal 2016 dall’ente Parco nazionale del Gargano in favore del Comuni di Cagnano Varano ed Ischitella per la realizzazione dei lavori della viabilità marittima e portuale dei porti canali di Foce Vararo e Foce Capojale. L’affidamento dei fondi relativi al progetto per lavori di dragaggio risale a due anni fa, come pure la convenzione sottoscritta tra i Comuni di Cagnano Varano, Ischitella e l’Ente Parco, convenzione che, a seguito di nuovi accordi tra gli enti firmatari, necessita di alcune modifiche nel testo precedentemente approvato.

fonte http://www.ondaradio.info