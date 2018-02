Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Di:



Foggia. UN uomo ha ucciso a coltellate la moglie per poi tentare suicidio. E’ successo a Troia, in un appartamento in Viale Kennedy. Lo riporta “Il Mattino” di Foggia. La donna, Federica Ventura, di 40 anni, è deceduta in seguito alle ferite riportate. Il marito è ricoverato in gravissime condizioni ai Riuniti di Foggia. Alla base dei fatti l’ennesimo litigio tra la coppia. L’uomo ha tentato di suicidarsi infierendo contro se stesso il coltello utilizzato per colpire la donna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Dramma a Troia: accoltella la moglie poi tenta il suicidio ultima modifica: da

