Dramma a Troia: uccide la moglie e tenta il suicidio (FOTO)

(ANSA) Uccide la moglie e poi tenta di suicidarsi. E’ accaduto a Troia, nel Foggiano, dove la notte scorsa un uomo di 47 anni, ha assassinato la moglie quarantenne con una decina di coltellate.

Subito dopo l’uomo ha tentato di suicidarsi con la stessa arma, colpendosi al petto. Lo stesso è ricoverato in gravissime condizioni negli Ospedali Riuniti di Foggia dove sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sono stati i parenti delle vittime, che abitano nello stesso stabile, a lanciare l’allarme. Quando personale del 118 e carabinieri del comando provinciale di Foggia sono giunti sul posto hanno trovato la donna ormai già morta ed il marito riverso sul pavimento con ancora il coltello conficcato nel petto. Sembra che il tutto sia avvenuto al culmine dell’ennesimo litigio tra i due coniugi.

Potrebbe essere la gelosia il motivo della lite tra due coniugi. E’ questa una delle ipotesi su cui lavorano i carabinieri del comando provinciale di Foggia che stanno sentendo parenti e vicini di casa per avere un quadro più preciso della situazione. Secondo quanto si è appreso, non ci sono state in passato denunce da parte della vittima e, nonostante dei contrasti nella vita di coppia, sembra che non vi fossero segnali evidenti di crisi tra i due coniugi. “Sono circostanze che stiamo cercando di appurare – hanno dichiarato al comando provinciale dei carabinieri – e stiamo sentendo tutte le persone che conoscevano i coniugi Carella. Al momento non possiamo dire altro”. (ANSA)

Femminicidio a Troia, De Martinis: “Piano nazionale contro la violenza”. “La tragedia di ieri notte a Troia, con un altro atroce femminicidio consumato tra le mura domestiche, è l’ennesimo grido d’allarme sulla violenza crescente che colpisce i più deboli. Si sta parlando di tutto in campagna elettorale, fuorché di questo ‘cancro’ che divora le nostre società”. Maria Emilia De Martinis, candidata al Senato alle elezioni del prossimo 4 marzo con INSIEME, ha commentato quanto accaduto ieri notte a Troia, dove una donna e madre di 40 anni è stata brutalmente assassinata dal marito. Maria Emilia De Martinis, prima che candidata, è una avvocata che lavora da anni con diversi centri anti-violenza sulle donne a Foggia e in tutta la Capitanata. “Non è mai abbastanza, non è mai sufficiente”, aggiunge Maria Emilia De Martinis. “Abbiamo organizzato decine di iniziative educative e di prevenzione contro la violenza di genere, ma il problema è enorme, lo evidenziano i dati, e bisogna che la politica, le istituzioni, le forze dell’ordine e la magistratura prendano ancora più coscienza di tutto questo, dedicando più risorse e attenzioni a un dramma devastante che ha ripercussioni sulle famiglie, sui bambini, e distrugge la vita di migliaia di donne”.

“Per le donne vittime di violenza, sono stati attivati percorsi d’inserimento professionale e di indipendenza economica. E’ ciò che dobbiamo continuare a fare”. “Servono una presa di coscienza collettiva più profonda e un preciso, vasto e pervasivo piano nazionale capace di mettere in campo risorse e azioni per contrastare la violenza, non solo quella commessa contro le donne, ma anche il bullismo, il razzismo e la solitudine che accompagna tanti, troppi anziani abbandonati a loro stessi. Ricostruiamo la fibra umana e solidale che fortifica il tessuto sociale. Siamo all’imbarbarimento, e tutto questo non è accettabile”, ha detto Maria Emilia De Martinis. Proprio in questi giorni, è entrata in vigore la Legge 11 gennaio 2018 n.4 recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni” a tutela delle donne vittime di violenza e degli orfani per crimini domestici. “La nuova legge è un primo passo, ma il lavoro da fare è enorme e nessuno deve sottovalutare un impegno necessario e fondamentale per affrontare con forza il problema”, ha concluso Maria Emilia De Martinis.

