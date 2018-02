“… eterno Natale!” a Manfredonia

Di:

A Natale puoi… così si canta in una nota canzone che echeggia nell’aria nel periodo natalizio, ma nella 4A della scuola primaria S. Lorenzo Maiorano di Manfredonia è Natale tutto l’anno e dura da ben quattro anni, perché qui si è buoni, amorevoli, docili e fraterni da sempre.

Mi presento: sono la mamma di Anna, un’alunna diversamente abile che frequenta la 4A ed il mio intervento qui è per testimoniare la bella esperienza di integrazione scolastica in questa scuola e, nella fattispecie, in questa splendida classe dove il valore che va per la grande è l’ umiltà.

Il concetto di talento a mio avviso è relativo; relativo all’età, relativo alle proprie esperienze, relativo a ciò che spontaneamente gli alunni imparano da ogni situazione.

Ogni alunno della 4A arrotonda per difetto il proprio talento. Mi spiego. Si è soliti vedere e quantificare i talenti dei bambini rapportandoli a noi adulti. In ogni rappresentazione, in ogni progetto siamo noi adulti che sistemiamo le loro idee ed i loro potenziali ” arrotondandoli per eccesso”.

È sempre un bel vedere assistere ad un qualcosa che viene orchestrato alla perfezione, perché no?! Ma, vi assicuro, è anche un bel vedere assistere ad una rappresentazione nella quale i bambini esprimono davvero se stessi, perché è tutta farina del proprio sacco.

Quest’anno, a Natale, i bambini della 4A hanno preparato per noi genitori degli sketch che li hanno visti attori, sceneggiatori ed anche “uomini” perché da soli hanno drammatizzato, in ogni particolare, la storia di Cappuccetto Rosso, hanno tratto da essa le morali e le hanno espresse in proverbi. Ed Anna ne faceva parte integrante senza alcun divario.

È questo che rende la 4A una classe speciale, merito della cultura dei genitori e dei valori trasmessi ai propri figli, merito delle insegnanti che hanno impostato il loro lavoro in funzione anche di Anna e merito di un’ integrazione scolastica eccellente.

Io come mamma sono felicissima di far sapere al mondo intero che mia figlia frequenta la scuola senza alcuna forma di discriminazione. Quando Anna è a scuola io sono serena come una normalissima mamma, senza avere un minimo di apprensione, perché davvero non ce n’è bisogno.

Questi bimbi brillano di luce proprio ed Anna brilla per luce riflessa dall’ amore che ogni suo amico, ogni sua insegnante, ogni persona che l’ affianca le dona.

