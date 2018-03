Manfredonia, C Silver “Un vero peccato”

Di:

Manfredonia, 16 febbraio 2018. Dopo la larga vittoria casalinga contro Martina, la Silac Angel Manfredonia cade nella trasferta di Castellaneta, incassando un’altra ingenua sconfitta nel campionato regionale di serie C silver.

La debacle esterna in terra tarantina non consente ai bianco-azzurri risalire la classifica.

Orfana di Vuovolo (approdato al Cus Foggia), Nicola Padalino non completamente recuperato dall’ infortunio che lo ha messo ai box nelle ultime settimane, e Jonikas reduce da un viaggio internazionale in patria in occasione della nascita del suo primogenito, la compagine sipontina non è riuscita a far sua la posta in palio, in virtù di una prestazione lucida ed ordinata soltanto per tre periodi, che alla fine ha favorito i padroni di casa, determinati e concentrati fino alla sirena conclusiva.

Partita equilibratissima per 30 minuti, poi avviene inspiegabilmente il blocco: la Silac non segna per più nell’ultimo periodo e il Castellaneta con il parziale di 30-12 incassa la vittoria finale con il risultato di 107-83.

Un vero peccato, considerato che la squadra stava rispondendo agli assalti avversari frutto delle giocate di Moliterni (21) e di una sontuosa partita di Fontaine (30), e aveva anche dimostrato di poter stare davanti nella prima frazione (24-27) e sino all’ intervallo lungo (45-46).

Gramazio (14), Sansone (28) e Rubbera (17) avevano preso le redini della squadra, ma nell’ultima frazione qualcosa è andato storto. 30-12 il parziale avversario che stecchisce la Silac che non ha più le energie per fermare l’emorragia. I biancoazzurri che hanno davvero faticato a trovare il tiro e l’uomo smarcato in attacco e in difesa non hanno retto l’ esuberanza degli avversari.

La partita termina 107-83.«C’è tanta delusione per il risultato, perché la partita, per come era iniziata ed è stata condotta sino al terzo periodo, avremmo potuta farla nostra – commenta coach Ciociola a fine gara – nonostante le rotazioni ridotte e l’infortunio di Benja Rubbera. Abbiamo sofferto la fisicità dei giocatori del Castellaneta in difesa e smarrito un po’ di timing nei nostri giochi, crollando nell’ ultima frazione abbassando le spalle, ci siamo disuniti ed abbiamo consentito agli avversari di scappare accumulando anche un cospicuo distacco. Dovevamo difendere con maggiore intensità, e forse con un po’ di leadership più in campo, ce la saremmo potuta giocare fino all’ ultimo possesso. Così non è stato. Sappiamo che dobbiamo stringere i denti ed attendere che passi questo momento negativo. Ciò che dobbiamo evitare di ripetere è la circostanza che, nelle difficoltà, perdiamo fiducia in quello che facciamo, cosa che la nostra squadra non può assolutamente permettersi».Le parole del tecnico bianco-azzurro sono un monito preciso prima di affrontare il prossimo impegno casalingo al PalaScaloria contro Ostuni, reduce dall’ importante vittoria contro la capolista Ceglie, di domenica 18.

Palla a due ore 19:00.

TABELLINI:VALENTINO CASTELLANETA 107 SILAC ANGEL MANFREDONIA 83

Parziali: 24-27, 21-19, 32-25, 30-12 VALENTINO CASTELLANETA: Fontaine A. 30, Moliterni G. 21, Resta F. (K) 13, Sakalas G. 13, Cassano L. 12, Buono R. 10, Patella V. 6, Carucci G. 2, Scarati G., Pancallo C., Savino A. ne, Petrosino N. ne. All.re: Leale.SILAC ANGEL MANFREDONIA: Jonikas D. 6, Sansone F. 28, Gramazio U. (K) 14, Vorzillo M. 13, Rubbera P. 17, Rubbera B. 2, Padalino N., Padalino A. 3, Fatone A. ne, Ciociola A. ne.

All.re: Ciociola.area comunicazione SSD basket Angel Manfredonia