Manfredonia, “Ho lasciato 3 cartoni con rifiuti sopra bidoni per indifferenziata: ora devo pagare”

Di:

Manfredonia, 16 febbraio 2018. RESIDENTE in una zona “non interessata dal servizio di raccolta differenziata”, lascia 3 cartoni “contenenti rifiuti indifferenziati” – con “fogliame, carte, bottiglie e scarti di verdura” -,su un suolo pubblico in località Posta del Fosso. “Dove ci sono i cassonetti”. Ma “il giorno dopo”, a seguito di un controllo, “la Polizia locale eleva un verbale di contestazione” con successiva ordinanza – ingiunzione di sanzione amministrativa pari a “400 euro”.

E’ quanto rende noto a StatoQuotidiano il sig. Gaetano, fruttivendolo di Manfredonia, allegando alle dichiarazioni la citata ordinanza – ingiunzione di pagamento.

La vicenda

“Sono titolare di attività commerciale per la vendita di prodotti alimentari – frutta e verdura – con sede in Manfredonia” in zona centro. “La scorsa estate, un sabato sera, dopo aver chiuso la mia attività porto via 3 imballaggi vuoti dal mio negozio per poterli riutilizzare nella mia residenza”.

Passa la serata e “dopo una festa a casa, dopo aver raccolto anche del fogliame nella mia residenza, raccolto i rifiuti indifferenziati li colloco nei 3 cartoni. Poichè la mia area non è servita dal servizio di raccolta differenziata, mi dirigo verso i cassonetti in località Posta del Fosso, nei pressi della Polisportiva Salvemini. Lascio i cartoni sopra i bidoni, sopra e non sul suolo, e vado via”.

All’indomani i controlli della Polizia locale, diventati più serrati per contrastare l’inciviltà dei cittadini che spesso sono soliti abbandonare rifiuti in violazione alle norme previste dalle rispettive ordinanze sindacali e al regolamento di igiene urbana.

“Con mia grande sorpresa – continua – ricevo un verbale di contestazione della Polizia locale: cerco di spiegare i fatti. Ma nulla. Ho lasciato i 3 cartoni contenenti rifiuti indifferenziati ma non provenienti dall’attività del mio fruttivendolo ma da una festa nell’appartamento di residenza e dagli scarti di fogliame e altro presenti nel giardino. Come tutti i miei clienti sanno, all’interno delle buste della mia attività, e nei cartoni, ci sono gli scontrini riferiti al mio negozio. Lo stesso è naturalmente successo con l’utilizzo dei 3 cartoni vuoti. Cartoni che inizialmente contenevano buste con presenza anche di scontrini correlati alla mia attività. Ma questo – continua -, non vuol dire niente: allora si sarebbe dovuto multare anche la pizzeria che mi ha dato i cartoni per le pizze, si sarebbe dovuto multare anche il negozio che mi ha venduto le birre… Io ho lasciato i 3 cartoni sui cassonetti per l’indifferenziato perchè nella mia zona non è ancora stato attivato il servizio di raccolta differenziata. Non è possibile che degli scontrini presenti nei cartoni, come prassi, rappresentino un motivo per risalire alla mia attività commerciale, che non c’entra niente. Gli scarti presenti nei cartoni non c’entrano nulla con la mia attività. Erano rifiuti dalle mie attività in casa e di una sera passata con amici”.

“La mia attività commerciale non c’entra nulla”

L’uomo presenta un ricorso, confermandolo nel verbale di audizione alla Polizia locale. Non provvede, nei termini al pagamento della citata sanzione (400 euro). “400 euro? Equivalgono a tante giornate di lavoro…”, dice Gaetano. Passano i mesi, e con nota del Settore di Staff II del Comando di polizia locale, del Comune di Manfredonia, viene ordinato all’uomo di pagare – a titolo di sanzione amministrativa-, la somma di 400 euro, per le violazioni indicate.

“Mi costringeranno la prossima volta a buttare i rifiuti in aperta campagna”, dice Gaetano. “Anche la mia compagna, dopo questa storia, ha quasi la fobia di buttare i rifiuti. Io dico che, considerando altri casi nell’area, chi ha effettuato i controlli avrebbe dovuto accertare la tipologia di rifiuti e la mancata correlazione con gli scarti prodotti dalla mia attività commerciale. Ripeto: non c’entra nulla”. “Lo so – conclude-, a Manfredonia ci sono anche gli incivili, ma non è giusto che debba pagare anche per loro”.

Dal Comando della Polizia municipale

Dal Comando della Polizia Municipale di Manfredonia ritengono “concluso l’iter amministrativo” correlato alla vicenda del signor Gaetano, comunicando che “il rispetto di quanto previsto dal regolamento evita in ogni modo possibili contestazioni a qualsiasi cittadino. In assenza del servizio di raccolta differenziata porta a porta il privato puo’ recarsi anche in un punto ecologico, per rilasciare i propri rifiuti”.

In ogni modo, gli operatori intervenuti “hanno rispettato quanto previsto nei regolamenti e nelle norme di riferimento”.

Redazione StatoQuotidiano.it