Manfredonia, occupazione “sine titulo”: Comune ordina “sgombero” locali Mercato Ittico

Manfredonia, 16 febbraio 2018. Essendo stato “ritenuto doveroso procedere allo sgombero di tutti i locali del Nuovo Mercato Ittico, al fine di perseguire le finalità pubbliche connesse al bene in questione“, con recente atto del Comune di Manfredonia – Ordinanza dirigenziale del 6° Settore “Urbanistica e Sue”, è stato ordinato ai seguenti soggetti giuridici:

“Sant’Andrea Soc. Coop.” in personale del rispettivo legale rappresentante;

“Coop. Giovanni Paolo II”, in persona del legale rappresenta;

“Marinava Soc. Coop”, in persona del legale rappresentante;

“Azzurra Soc. Coop.a r.I.”, in persona del legale rappresentante;

“Oceania Soc. Coop”, in persona del legale rappresentante;

e una privata di Manfredonia,

di sgomberare i locali siti all’interno del Nuovo Mercato Ittico all’ingrosso, sito al Molo di Tramontana del porto Commerciale, “in quanto occupati senza titolo” e di “lasciare gli stessi liberi da persone e/o da cose nella piena disponibilità del Comune“.

Il Comune ha accertato che i “soggetti diffidati non hanno adempiuto al rilascio dei locali entro il termine della diffida, giusta relazione della Polizia Municipale del 26.01.2018”.

“Il Nuovo Mercato Ittico è stato realizzato su area del demanio pubblico statale – RAMO MARINA – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Autorità Portuale – ed è destinato esclusiva mente a finalità pubbliche”.

Al Comune di Manfredonia è stata rilasciata la concessione demaniale marittima rilasciata – dall’Autorità Portuale di Manfredonia in data 10.04.2017 – per il mantenimento di mq.12.742 di area demaniale marittima, allo scopo di mantenere il nuovo mercato ittico.

Lo sgombero dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Nell’atto del Comune si legge come “nella citata nota prot.28364/2017 (Comando Polizia municipale,ndr) si rappresenta che tutte le suddette cooperative, compreso il pubblico esercizio bar e l’abitazione del custode usufruiscono della Energia Elettrica, Acqua, Fogna, depurazione ecc. con allacci alle utenze centrali del Mercato Ittico e che tutti i suddetti locali, e quelli non menzionati, sono in carico all’Ente Gestore del Mercato Ittico ASE Manfredonia, che provvede anche alla gestione del mercato ittico, utilizzando persona le assunto tramite agenzia interinale MAN POWER di Foggia“.

“Visti gli atti di diffida del 20. 10.2017 (..) notificati in pari data, con i quali, tenuto conto che in data 6.09.2017 era terminato il servizio di gestione da parte dell’ASE, i soggetti giuridici di seguito indicati sono stati diffidati al rilascio, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica, dei locali posti al piano terra del Nuovo Mercato Ittico all’ingrosso di Manfredonia, sito al Molo di Tramontana del Porto Commerciale”.

