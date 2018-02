Di:

Manfredonia, 16 febbraio 2018. L’Osservatorio esprime viva soddisfazione per il ripristino dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla legge 30/98 per la pesca costiera, acque interne e lagunari.

L’Osservatorio ringrazia tutte le associazioni di categorie dall’Alleanza delle Cooperative a Federpesca e tutti i sindacati di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca, che hanno dimostrato che quando lavorano in sinergia tra di loro possono raggiungere qualsiasi risultato positivo per il settore della Pesca.

Questo risultato raggiunto è molto importante per la sopravvivenza del comparto pesca, infatti se non venivano ripristinati gli sgravi contributivi per il settore ittico previsti dalla Legge 30 del 1998, 1 impresa su 2 rischiava la chiusura con un impatto molto duro per l’occupazione specie al sud.

Infine l’Osservatorio ringrazia l’Onorevole Michele Bordo per aver seguito da diversi giorni la vicenda degli sgravi a stretto contatto con l’Inail e il Mipaaf, e coglie l’occasione per invitare tutti pescatori di Manfredonia al Comitato elettorale dell’ l’Onorevole Michele per venerdì prossimo 23 febbraio alle ore 17,00 per discutere dei problemi della pesca a partire dal rossetto.