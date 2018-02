Isolotto Sant'Eufemia, Vieste

Vieste. Sarà il cristallino mare del Gargano e il profilo della città di Vieste a fare da suggestivo scenario alle sfide culinarie della prossima puntata in esterna di Mastechef 7. La trasmissione con i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann è stata registrata lo scorso luglio sull’isolotto del faro di Santa Eufenia. Dopo le eliminazioni di ieri sera la semifinale del cooking show più famoso d’Italia, prodotto da Endemol Shine Italy, andrà in onda giovedì 22 febbraio, ore 21.15, su Sky Uno. Un’azione di marketing territoriale, coordinata della Regione Puglia e realizzata in sinergia tra la Fondazione Apulia Film Commission, l’Agenzia Pugliapromozione con il il determinante apporto della Camera di Commercio di Foggia. Masterchef in provincia di Foggia, esterna a Vieste ultima modifica: da

