Prostituzione sulla Statale 16, incontri ma ancora attesa

(Prostituzione ss16, fonte image, Ph: torremaggiore.bs)

San Severo, 16 febbraio 2018. Si è tenuto a Palazzo Dogana l’incontro per la programmazione d’interventi a tutela delle donne ridotte in stato di prostituzione lungo la SS16, promosso dal Presidente della Provincia, Francesco Miglio e dal Consigliere Provinciale e Presidente del Coordinamento Istituzionale di Troia, Leonardo Cavalieri. Sono intervenuti oltre al Presidente Miglio ed al Consigliere Cavalieri; il Vescovo della Diocesi di San Severo, Mons. Giovanni Checchinato; la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, Antonietta Colasanto; il Direttore della Caritas di San Severo, Don Andrea Pupilla; Roberto Lavanna, Cooperativa Sociale Iris – Regione Puglia; Tommaso Pasqua, Presidente ASP Chieuti-Serracapriola. Il Presidente della Provincia, Francesco Miglio, nel suo intervento ha sottolineto il ruolo fondamentale che ha avuto la Provincia di Foggia attraverso il Settore Politiche Sociali nei vari progetti di sostegno per le donne vittime dello sfruttamento e della prostituzione, ritenendo opportuno coinvolgere in maniera attiva la Prefettura di Foggia, come luogo deputato al Coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine del territorio. Miglio e Cavalieri hanno condiviso il monito del Vescovo della Diocesi di San Severo, Monsignor Giovanni Checchinato, sulla necessità di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, sino ad arrivare anche a delle azioni sanzionatorie che possano scoraggiare e ridurre il grave fenomeno. Anche la Consigliera di Parità, Antonietta Colasanto, nel suo inervento ha parlato di coinvolgimento delle famiglie, del ruolo della Scuola, dell’Università e di una corretta informazione anche attraverso i media e la stampa locale. Tutti i presenti sono stati concordi sulla indispensabilità di un’azione coordinata con gli Ambiti Territoriali, le Caritas e le Associazioni di Volontariato. Il tavolo è stato aggiornato al 22 febbraio, alle ore 17.00, a Palazzo Dogana. Prostituzione sulla Statale 16, incontri ma ancora attesa ultima modifica: da

