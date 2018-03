Provincia, Miglio conferisce deleghe a Riccardi

Di:

Foggia. Il Presidente della Provincia, Francesco Miglio, vista la rinuncia del Consigliere Provinciale Tommaso Sgarro alle deleghe conferitegli, con Decreto n. 4 del 13 febbraio 2018, ha delegato il Consigliere Provinciale, Angelo Riccardi alla trattazione delle seguenti materie amministrative: Bilancio e Programmazione – Programmazione e Pareggio di Bilancio – Contabilità Generale – Servizio Trattamenti Economici per il Personale Dipendente – Controllo di Gestione –Tributi – Patto per la Puglia. Al Consigliere Delegato è posto l’onere di relazionare nel caso in cui si prospettino esigenze connesse all’adozione di atti di competenza del Presidente e/o del Consiglio Provinciale. La delega è conferita fino ad eventuale revoca da parte del Presidente e, comunque, non oltre il tempo di durata del mandato di Consigliere Provinciale.

E’ facoltà del Consigliere di proporre al Presidente l’adozione di delibere nelle materie di delega.