San Severo, comincia lunedì la sosta a pagamento

Di:

San Severo, 16 febbraio 2018. Questa mattina il Sindaco avv. Francesco Miglio ha firmato il decreto di nomina degli accertatori della sosta che collaboreranno con gli agenti della Polizia Municipale di San Severo per l’attuazione della sosta a pagamento in alcune strade e piazze della città. La sosta a pagamento partirà lunedì 19 febbraio: gli orari previsti sono il mattino dalle 9,00 alle 13,00 ed il pomeriggio dalle 16,00 alle 21,00, tutti i giorni tranne la domenica ed i giorni festivi.

Ricordiamo le zone blu di sosta parcheggi a pagamento individuate dal Comune di San Severo: Via Filippo D’Alfonso, Via Tiberio Solis, Corso Gramsci, Corso Garibaldi, Via Teresa Masselli, Via Angelo Fraccacreta, Piazza Tondi, Piazza Incoronazione, Piazza Carmine – Piazza Aldo Moro, Zona cimitero solo nel periodo della Commemorazione dei defunti.

Nel primo periodo di attuazione della sosta a pagamento è prevista una fase di tolleranza da parte degli accertatori e degli agenti, in maniera tale da consentire ai cittadini tutti di individuare bene le zone di sosta delimitate dalle strisce blu.

Di seguito si ribadiscono alcune notizie utili, estratte dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2016 avente ad oggetto: AREE DI SOSTA E PARCHEGGIO A PAGAMENTO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. DETERMINAZIONI.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO

È consentita la sosta gratuita alle persone invalide, quando il regolare posto per disabili più vicino risulti occupato; ai veicoli appartenenti alle forze dell’ordine, ai mezzi di emergenza e di soccorso (ambulanze, auto mediche, ecc.), ai veicoli delle associazioni di volontariato, delle società erogataci di servizi pubblici quando la sosta dipende da cause di servizio; nei c.d. parcheggi rosa (spazi riservati e gratuiti per le donne in gravidanza e neomamme con un bimbo di età inferiore a 1 anno residenti nel Comune di San Severo);

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

La tariffazione, Iva compresa, per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento si articola come segue: tariffa oraria: € 0.80/ora. L’importo minimo da inserire nel parcometro è pari a € 0,40; abbonamento ½ giornata: €. 2,40 (fascia mattutina o fascia pomeridiana); abbonamento giornaliero: €. 3.60 (fascia mattutina e fascia pomeridiana); abbonamento settimanale: € 15.00; abbonamento mensile: € 50,00; abbonamento annuale: € 500,00.

PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI

Per l’emissione dell’abbonamento annuale o mensile o settimanale è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere la tariffa prevista. Il tagliando di abbonamento o il biglietto deve essere esposto, in modo ben visibile, all’interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell’automobile utilizzata, ovvero fissato all’interno del parabrezza.

PERMESSI A TARIFFA AGEVOLATA

Hanno diritto alla tariffa di sosta agevolata i cittadini residenti in una delle vie in cui è prevista la sosta a pagamento, in ragione di un’autovettura per ogni nucleo familiare con uno sconto del 50% (senza limitazione oraria), senza diritto di riserva del posto e compatibilmente con l’offerta di posti disponibili. Ogni nucleo familiare ha diritto alla concessione di un abbonamento annuale a tariffa agevolata con sconto del 30% per un’altra autovettura di proprietà di un membro nel nucleo familiare convivente.

Ai cittadini residenti sono equiparati i commercianti ed i liberi professionisti che hanno l’attività commerciale ovvero lo studio professionale in una delle vie in cui è stata istituita la sosta a pagamento di cui al presente regolamento. Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Secondo il predetto regolamento approvato dal Consiglio Comunale, la Giunta è stata delegata a modificare tali tariffe, qualora gli introiti generati dalla prima fase di sperimentazione ne giustifichino la variazione per finalità sociali.