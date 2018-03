L'Avv. Giandiego Gatta - http://www.foggiareporter.it

Monte Sant’Angelo. Intenso tour elettorale sabato 17 e domenica 18 febbraio per i candidati del Centrodestra al Senato e alla Camera dei Deputati. L’on. Sergio Silvestris, candidato al Senato, Giandiego Gatta e Raffaele di Mauro, candidati alla Camera dei Deputati, saranno a Monte Sant’Angelo la mattina di domenica 18 febbraio 2018, alle ore 8.30, dove incontreranno, presso la sede di Forza Italia, iscritti, simpatizzanti e cittadini. A portare i saluti per la coalizione di Centrodestra ci saranno Felice Scirpoli e Matteo Savastano, nonché tantissimi amici che porranno ai candidati idee, consigli, suggerimenti e proposte utili per la nostra terra. Nel pomeriggio Giandiego Gatta, per le ore 17.00, ritornerà a Monte Sant’Angelo, sempre presso la sede di Forza Italia, per incontrare quanti vogliono salutarlo e interloquire con lui. (fonte: Forza Italia – Sezione di Monte Sant’Angelo) Silvestris Gatta e Di Mauro a Monte Sant’Angelo ultima modifica: da

