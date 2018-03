Tentato omicidio a Borgo Mezzanone: arrestato 27enne

Di:

Foggia. A seguito di serrate indagini finalizzate all’individuazione del responsabile dell’aggressione avvenuta ai danni di un cittadino nigeriano ospite del “CARA” di Borgo Mezzanone in data 14 febbraio u.s., gli Agenti della Polizia di Stato – II^ Sezione Squadra Mobile – della locale Questura hanno arrestato il cittadino nigeriano Imafore Ikalvin, classe 1991, con regolare permesso di soggiorno, per i reati di tentato omicidio e rapina in concorso.

L’uomo, domiciliato nel CARA di Borgo Mezzanone, la sera del 14 febbraio – armato di coltello -, ha aggredito un connazionale, anch’egli regolarmente domiciliato presso il Cara, il cui status di rifugiato gli è stato rigettato con conseguente suo ricorso, e gli ha causato varie ferite da arma da taglio all’altezza della spalla destra e dell’addome lato sinistro ,oltre ad un trauma cranico. Successivamente si è impossessato anche del anche del portafoglio della vittima contenente 500,00 euro, oltre che vari documenti. Il motivo dell’aggressione è da ricondurre al tentativo della vittima di impedire all’aggressore il danneggiamento forsennato del proprio modulo abitativo.

Nell’ambito dell’attività di perquisizione operata all’interno del CARA di Borgo Mezzanone sono stati sequestrati due grossi coltelli utilizzati per perpetrare la grave aggressione.

Dopo le formalità di rito Imafore Ikalvin è stato condotto presso la locale casa circondariale, con conseguente sua espulsione dalle procedure di protezione, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

La vittima, per motivi precauzionali, è stata collocata presso altra struttura.

Sono in corso ulteriori indagini sull’eventuale coinvolgimento di altri complici.