Circo. “Una giornata speciale” per tutti i bambini speciali di Manfredonia

UNA GIORNATA SPECIALE

Lo staff dell Associazione Giovanile Artigiani e Piccoli Imprenditori di Manfredonia, in collaborazione con lo staff del“Circo Orfei” che in questi giorni sta rallegrando serate di grandi e piccini, ha deciso di regalare una giornata indimenticabile per tutti i bambini speciali della nostra città!!!

Vi Aspettiamo in tanti…

Info per informazioni al 340.7619990.

Questo evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Manfredonia, della Pizzeria ReManfredi Manfredonia, Associazione Giovanile Artigiani e Piccoli Imprenditori, e il Circo Orfei.