Foggia. Droga: due arresti della Polizia

Foggia,16 febbraio 2019. Nella giornata del 15 febbraio 2019, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia, Gruppo Falchi hanno tratto in arresto un uomo C.P.A. classe 1991 ed una donna D. L. classe 1999, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di polizia rivolto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella zona del quartiere San pio X, gli Agenti decidevano di procedere al controllo di un’autovettura Renault twingo con a bordo due persone.

I poliziotti nel fermare la vettura notavano che il conducente uomo passava alla donna un involucro. All’atto del fermo gli Agenti verificavano l’identità dei due, un uomo con pregiudizi di polizia ed una donna incensurata e procedevano all’accompagnamento in ufficio per la perquisizione personale.

Addosso alla donna venivano rinvenute buste singole contenenti cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, suddivise in dosi ed una somma di denaro pari a circa 600 euro in banconote prevalentemente con taglio da venti euro.

Sia la sostanza stupefacente che il denaro venivano sottoposti a sequestro penale.

Entrambi i fermati dopo le formalità di rito, venivano accompagnati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

