Foggia. Mister Padalino: “A Padova scontro diretto”

Di:

“La sfida di domani (oggi per chi legge,ndr) all’Euganeo è uno scontro diretto, contro una squadra strutturata fisicamente, una formazione che è immeritatamente nella posizione che occupa, che ha fatto un ottimo mercato con elementi di categoria”.

Parte dall’avversario l’analisi di Padova-Foggia da parte di Pasquale Padalino alla vigilia dell’importante gara di domani: “Sarà una gara determinante sia per noi che per loro”.

L’aspettativa del tecnico rossonero è chiara: “Dai ragazzi mi aspetto maturità e continuità, dobbiamo mantenere alta la concentrazione e l’attenzione durante la partita e non commettere errori evitabili”.

Poi il discorso si sposta sulle fasi di gioco. Meglio quella difensiva, così così quella offensiva. E’ l’analisi della stampa, ma il tecnico rossonero non è dello stesso avviso, almeno non del tutto: “L’aver migliorato la fase difensiva rappresenta un passo avanti, non sono d’accordo, invece, sulle difficoltà in avanti. Arriviamo spesso al tiro, ci manca solo il gol, non sono preoccupato”. La chiusura è sui tifosi: “Saranno in tanti anche a Padova. La Società veneta ha istituito la giornata pro Padova per arginarli. Noi dobbiamo portare in campo tutto l’entusiasmo che i nostri tifosi ci trasmettono”.

Area Comunicazione Foggia Calcio